ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Blinken'ın İsrailli ve BAE'li mevkidaşları ile Washington'daki görüşmelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail Dışişleri Bakanı Lapid ile görüşmesinde İbrahim Anlaşmalarının 1. yılının ardından bölge barışını ele alan Blinken, ABD'nin iki devletli çözümü desteklediğini ve İsraillilerin olduğu kadar Filistinlilerin hayatlarını da iyileştirecek somut adımları desteklediklerini dile getirdi.

Başta İran'la nükleer müzakereler olmak üzere bölgesel birçok konuyu da Lapid ile değerlendiren Blinken, ABD'nin İsrail'e olan güçlü desteğinin de altını çizdi.

BAE Dışişleri Bakanı al-Nahyan ile görüşmesinde bu ülkeye, Afganistan'dan tahliye edilen kişilerin konuk edilmesine imkan sağladığı için teşekkür eden Blinken, BAE'nin 2050 yılında sıfır karbon emisyonu hedefini de takdirle karşıladıklarını vurguladı. İkili ayrıca Orta Doğu barışını ve diğer bölgesel meseleleri de kapsamlı şekilde ele aldı.