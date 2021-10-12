Bazen bir sosyal medya platformunda, bazen bir arkadaşlık sitesinde, bazen de siber dolandırıcıların tuzak sayfalarında...

İnternet dünyasının en büyük sorunlarından biri de izinsiz fotoğraf kullanımı.

Kimi zaman kullanıcılar, kendileriyle bağlantısı olmayan platformlarda fotoğraflarını görebiliyor.

Kişilerin fotoğraflarının izinsiz olarak kullanılması, ceza hukuku anlamında suç oluşturuyor.

Türk Ceza Kanunu'nun 136’ncı maddesine göre kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme, yayma veya ele geçirme suçunun cezası 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası.

Bu da kişinin savcılığa suç duyurusunda bulunabilmesi, ilgili fotoğrafın hızlı bir şekilde kaldırlmasının talep edilebilmesi anlamına geliyor.

Ancak bu durum, internet kullanıcısının fotoğrafının kullanıldığını fark etmesi ile mümkün.

Peki ya fark edilemezse?

Veri güvenliğinizi tesadüfe bırakmayın

Sosyal medya platformlarının artmasıyla, fotoğraf kopyalamak ve bunları etik olmayan amaçlarla kullanmak çok kolay hale geldi.

Dünyada internet kullanıcılarının sayısı 4.66 milyara, internet sayfa sayısı ise 2 milyara ulaştı.

Ancak bu rakamlara dark web'in yani anonim internetin sayfaları dahil değil. Yani kişisel verilerinizin güvende olup olmadığını anlamak zor.

Yine de imkansız değil...

Görsel arama yöntemine başvurun

Teknoloji yazarı Özgür Çetin de izinsiz fotoğraf kullanımı mağdurlarından biri.

Yakın zamanda profil fotoğrafının izinsiz olarak bir internet sitesinde kullanıldığını arkadaşının uyarısıyla öğrenen Çetin, bu tarz ihlallerin önüne geçmenin kolay olmadığını ancak alınabilecek bazı önlemler olduğunu söylüyor:

"Bu tarz ihlalleri takip etmenin en kolay yolu başta Google olmak üzere Bin, Yandex gibi arama motorlarında Görsel Arama yapmak. Burada fotoğrafınızı arama motoruna yükleyip benzerlerini bulmasını istiyorsunuz. Ancak bu benzerleri arasında sizin fotoğraftaki pozunuzu vermiş kişiler de çıkıyor. Yani görsel arama en verimli yöntem olsa da yüzde 100 düzgün çalıştığını söyleyemeyiz.

Yine de fikir vermesi, sizin fotoğraflarınızı bulması açısından belli oranda işe yarıyor. Ek olarak Imgops.com gibi siteler de tek bir fotoğraf yükleme ile birden fazla arama motorunda görsel arama yapmanıza imkan tanıyor."

Ters görsel arama nasıl kullanılır?

Google'dan arama yapmak isteyen kullanıcılar http://images.google.com/ sayfasına girip, ilgili fotoğrafı yükleyerek arama yapabiliyor.

Chrome kullanıyorsanız, sadece aramak istediğiniz resme sağ tıklayarak bunu yapmanıza izin veren bir eklenti indirebilirsiniz.

Google, farklı sürümlerle bu özelliği geliştirmeye devam ediyor. Ancak bu arama sonucunda fotoğrafınızın çıkmaması yüzde yüz güvende olduğunuz anlamına gelmiyor.

Örneğin tanışma sitelerinde var olan fotoğraflar bu tarz aramalarda tespit edilemiyor.

Sosyal medya şirketleri ne diyor?

Instagram, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya platformları fotoğraf ihlallerinin en sık yaşandığı yerler. Ancak şirketler, ihlal durumlarının kendilerine bildirilmesi halinde inceleme başlatıyor. Yapmanız gereken ilgili görseli ve profil sayfasını bağlantıya tıklayarak ihbar etmek.

Sosyal medya platformları, bazı parodi ve hayran hesaplarına hesaplara fotoğraf kullanımı konusunda esneklik gösterebiliyor. Ancak ilgili sayfanın parodi ya da hayran sayfası olduğunu açıklama kısmında belirtmesini şart koşuyor.

Başkasına ait fotoğraflarla sahte hesapların en sık oluşturulduğu yerlerden biri de cep telefonu uygulamaları üzerinden kullanılan arkadaşlık siteleri.

Bu uygulamalarda da kullanıcı fotoğrafın kendisine ait olduğunu ispatlarsa, profiller siliniyor. Gerçek kullanıcılar için de yüz kontrol onayı ile onaylı hesap alma imkanı sunuluyor.

İnternetteki izlerinizi kontrol edin

Fotoğraf ihalleri çoğunlukla kullanıcıların internette bıraktıkları izlerle yaşanıyor. Bu izler dijital ayak izi olarak adlandırılıyor.

Dijital ayak izi, en basit tanımıyla, internet üzerinden yaptığınız her şeyin, attığınız her adımın kaydedilmesi.

Sosyal medya etkinliğiniz, kişisel web sitenizdeki bilgiler, göz atma geçmişiniz, çevrimiçi abonelikleriniz, yüklediğiniz fotoğraflar ve videolar, ziyaret ettiğiniz yerler, hatta işten eve dönerken kullandığınız yol dahi bu izlerin bırakılmasına neden oluyor.

Dijital ayak izlerinizi kontrol altında tutmak ve doğru adımlar atarak doğru izler bırakmak için yapabileceğiniz bazı şeyler var.

Arama motorlarında adınızı araştırın

Dijital ayak izinizi yönetme ve koruma konusunda endişelenmeden önce internette hangi bilgilerin dolaştığını tespit etmeniz gerekiyor. Farklı arama motorlarında adınızı aratarak, sizi rahatsız eden bilgileri belirleyebilir ve kaldırabilirsiniz.

Ayarlarınızı gözden geçirin

Kullandığınız tüm sosyal medya platformlarının ve üyesi olduğunuz internet sitelerinin ayarlarını gözden geçirin.

Gizlilik ayarları oluşturmak ve sosyal medya akışlarınıza erişebilecek kişileri düzenlemek, özel ve kamusal alanlar arasında sınırlar oluşturmada faydalıdır.

Fazla ve gereksiz paylaşımdan kaçının

Tüm faaliyetlerimizde dikkatli olun ve fazla paylaşımdan kaçının. İnternetin inanılmaz derecede uzun bir hafızası olduğunu aklınızdan çıkarmayın.

Şifrelerinizi düzenli olarak değiştirin

Basit ya da tahmin edilebilir bir parola kullanıyorsanız ağınız başkaları tarafından kullanılabilir. Parolaların tahmin edilebilir olmamasını sağlayın.

Belirli aralıklarla parolanızı değiştirin ve her mecra için farklı parolalar kullanmaya dikkat edin. Kredi kartı parolaları gibi önemli verileri telefonunuzda değil, aklınızda tutun.

Kablosuz ağlara dikkat edin

İnternet erişiminde kullanılan kablosuz ağlar da dijital güvenliği tehdit edebilir. Farklı yerlerde ağlara bağlanmaktan kaçının. İnternet bağlantınızı güvenmediğiniz kimselerle paylaşmayın.

Tıklamadan önce iki kez düşünün

Bilgisayar korsanlarının dijital adımları takip etmek ve verileri çalmak için kullandığı en bilinen yol mailler.

E-posta hesabınıza ya da telefon mesaj kutunuza gelen bir maildeki linklere tıklamadan önce iki kez düşünün.

Aynı şekilde güvenli olmayan internet sayfalarından uzak durmakta da fayda var.





