Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, kişisel verilerin korunmasıyla ilgili TRT Haber’e özel açıklamalarda bulundu.

Kişisel verinin kişiyi doğrudan veya dolaylı yoldan tanımlayan her türlü bilgi olduğunu belirten Bilir, bunların, kimlik bilgileri, adres bilgileri, iletişim bilgileri, sağlık bilgileri gibi kişiyi başkalarından ayıran bilgiler olduğunu söyledi.

“Kontrolün ve denetimin bizde olduğunu unutmamalıyız”

KVKK Başkanı Bilir, kişisel verilerin korunması için dikkat edilmesi gerekenleri şöyle anlattı:

“Kişisel verilerin korunması için kontrolün ve denetimin bizde olduğunu unutmamız gerekiyor. Bu verilerin işlenmesi ve aktarılmasında bazı usul ve esaslara uyulması, kişisel verileri işlenen kişilerin de haklarının bilincinde olması gerekiyor. Kişisel verilerin işlenmesinde hangi amaçla bu verilerin işlendiğini sorgulamamız ve kanunda bizlere sağlanan hakların kullandırılıp kullandırılmadığına dikkat etmemiz gerekiyor.”

VERBİS’e 4 bin veri sorumlusu kayıt yaptırdı

Kişisel verileri işleyen, aralarında şirketlerin de bulunduğu Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’nin (VERBİS) faaliyete geçtiğini hatırlatan Bilir, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, veri işlemeye başlamadan önce ilgili kanun hükmü gereğince oluşturulan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi'ne kaydolmak zorunda olduklarını kaydetti.

Bilir, Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne şu zamana kadar toplam 4 bin veri sorumlusunun sisteme kayıt yaptırdığını söyledi.

Sisteme veri sorumlularının kişisel verileri hangi kategorilerde işlediklerine, hangi amaçlarla bu bilgileri kullandıklarına, aktarım yapıp yapmadıklarına yönelik bilgilerin de girileceğini belirten Bilir, verilerin hangi sürelerle saklandığına, veri güvenliğini sağlamak amacıyla ne tür tedbirlerin alındığına yönelik de bilgi girişi yapılacağını kaydetti.

Sisteme girilecek bilgilerin kamuya açık olacağını bildiren Bilir, sisteme aktarılacak bilgilerin kesinlikle gerçek kişilere ait bilgiler olmayacağını, işlenen kişisel verilerle ilgili sadece üst başlıklar halinde kategorik bazdaki bilgilerin sisteme girileceğini söyledi.

72 veri ihlal bildirimi yapıldı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na bugüne kadar yapılan veri ihlal bildirimlerinin 72 olduğunu açıkladı.

Bilir, ayrıca, veri sorumlularının veri ihlal bildirimlerini en geç 72 saat içinde yapmaları gerektiğini ifade ederek, bu sayede veri ihlal bildirimlerinin süresi konusunda belirsizliğin ortadan kaldırıldığını ve kararın Avrupa Genel Veri Koruma Tüzüğü ile de uyumlu olduğunu aktardı.

Faruk Bilir, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na yapılacak veri ihlal bildirimleriyle ilgili açıklamasında, veri sorumlusunun, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine göre kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorunda olduğunu söyledi.

Yaklaşık 5 milyon TL ceza kesildi

Kurum Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, veri sorumlusunun veri ihlal bildirimi yükümlülüğünü yerine getirmemesinin veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerin ihlali anlamına geleceğini ifade etti.

Bilir, bu durumda kanunda 1 milyon liraya kadar idari para cezasının öngörüldüğünü hatırlattı. Bilir, kişisel verilerin ihlali nedeniyle bu zamana kadar toplam derdest dosya sayısının 850 civarında olduğunu ve kuruluşlara yaklaşık 5 milyon TL ceza kesildiğini de ekledi.

Facebook’a inceleme başlatıldı

Facebook veri skandalına da değinen Faruk Bilir, gelen ihbar ve şikayetler üzerine kurumun 2018 yılında Facebook’a inceleme başlattığını ve bunun devam ettiğini aktardı.

ALO 198 Veri Koruma Hattı’na ayda 8 bin çağrı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Faruk Bilir, kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konularında vatandaşlara, veri işleyen gerçek ve tüzel kişilere bilgi vermek amacıyla oluşturulan "Alo 198 Veri Koruma Hattı"na ayda 8 bin gün de ise 300’ün üstünde çağrı geldiğini bildirdi.

Sosyal medyada gizlilik ayarları önemli

Faruk Bilir, sosyal medyada farkındalığın önemli olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

“Sosyal medyada neye onay vermediğimizi, hangi uygulamayı indirdiğimizi bilmemiz gerekmektedir. İndirdiğimiz uygulamaların gizlilik ayarlarını kontrol etmemiz ve açık rıza verirken iki defa düşünmemiz gerekir.”