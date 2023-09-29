Fotoğrafı çekilen ilk kara delikle ilgili yeni keşif

2019 yılında gökbilimciler, bir kara deliğin görüntüsünü ilk kez yakalayarak bilim dünyasını şaşkına çevirdi.

Söz konusu görüntü, Dünya'dan yaklaşık 53 milyon ışıkyılı uzaklıkta bir galaksi olan M87'ye aitti.

Bu görüntü büyük bir bilimsel başarıydı. Ancak M87'nin merkezindeki uzak kara deliğin yeni gözlemleri daha da şok edici bir şeyi ortaya çıkardı.

Gökbilimciler, M87'yi çevreleyen 22 yıllık gözlemsel verileri inceledikten sonra galaksinin merkezindeki kara deliğin döndüğünü keşfettiler.

Bu 11 yıllık döngünün keşfi, Einstein'ın Genel Görelilik Teorisi'nin doğruluğunu bir kez daha kanıtlıyor.

M87'nin kara delik dönüşünün tuhaf doğası, bilim adamlarının ilgisini çeken bir konu.

Gökbilimciler M87'nin kara deliğinin ne kadar hızlı döndüğünden ya da kara deliğin üzerindeki birikim diskinin gerçekte ne kadar büyük olduğundan henüz emin değiller.

Bunu öğrenmek için önümüzdeki yıllarda kara deliğin daha fazla gözlemini tamamlamaları gerekecek.