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Dünya
The Guardian 29.09.2023 06:20

Napoli'de son 40 yılın en şiddetli depreminin ardından volkanik patlama korkusu artıyor

İtalya'nın Napoli şehri yakınlarındaki volkanik alanda, bölgenin son 40 yıldaki en güçlü depremle sarsılmasının ardından patlama riskiyle ilgili endişeler artıyor.

Napoli'de son 40 yılın en şiddetli depreminin ardından volkanik patlama korkusu artıyor

Antik volkanik kraterlerden oluşan Campi Flegrei'deki sismik aktivite, geçtiğimiz yılda ve özellikle son aylarda yoğunlaştı.

Bölgede en büyüğü 4,2 büyüklüğünde 80'den fazla sarsıntı meydana geldi.

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) başkanı Carlo Doglioni, "Sismik aktivitenin yalnızca son aylarda arttığı göz önüne alındığında, şu anda bir sonuca erişemiyoruz.

Durumu izliyoruz ancak nasıl gelişeceğini bilmiyoruz. Bir patlama olması durumunda bunun ne zaman ve nerede olabileceğini bilmiyoruz. Ne kadar küçük olursa olsun toplumsal huzursuzluğa neden oluyor" dedi.

Doglioni, en iyi senaryonun, 1980'lerin başındaki uzun bir huzursuzluk döneminden sonra olduğu gibi faaliyetin sona ermesi olacağını, en kötü senaryonun ise 1538'de bir dizi krater oluşturan son patlamaya benzer bir patlama olacağını söyledi. 

Campi Flegrei, Napoli'nin bir kısmı da dahil olmak üzere en fazla risk altındaki yerleşim merkezlerinin yedisinde en az 360 bin kişiye ev sahipliği yapıyor.

Çarşamba günü Roma'da hissedilen deprem, herhangi bir yaralanma veya büyük hasar bildirilmemesine rağmen insanların evlerinden kaçmasına ve trenlerin aksamasına neden oldu.

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