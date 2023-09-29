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Dünya
BBC 29.09.2023 06:16

İngiltere'de tek kullanımlık plastik çatal, bıçak, tabak ve tepsi yasağı başlıyor

İngiltere'de tek kullanımlık çatal, kaçık, bıçak, tabak ve strafor tepsi kullanımına getirilen yasak Pazar günü (1 Ekim) uygulanmaya başlıyor.

İngiltere'de tek kullanımlık plastik çatal, bıçak, tabak ve tepsi yasağı başlıyor

Yasak kapsamında satıcılar, paket servis restoranları ve diğer ikram servisleri plastik çatal, bıçak, kaşık, strafor tabak ve kaseleri kullanamayacak.

Ancak önceden paketlenmiş ve hazır gıdalarda kullanılan plastikler yasak kapsamında değil. Yani lokanta ve paket servisler, gıdaları önceden paketlemek için plastik tabak, tepsi ve kase kullanmaya devam edebilecek.

Hükümet bu ürünlerin "ambalaj" kapsamına girdiğini ve başka kurallarla düzenleneceğini söylüyor. Bu ambalaj atıklarıyla başa çıkmanın maliyetinin yerel yönetimlerden, ambalaj üreticilerine kaydırılması hedefleniyor.

Hükümet, yeni yasağın "2042 yılına kadar, tüm kaçınılabilir plastik atıkları ortadan kaldırma yolculuğunun büyük bir adımı" olduğunu söylüyor.

Plastiğin doğada çözünmesi yüzlerce yıl alıyor, suyu kirletiyor ve sera gazı salımına da neden oluyor.

İngiltere'de geçen yıl da tek kullanımlık plastik pipetler, karıştırıcılar ve plastik içeren kulak pamukları yasaklanmıştı.

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