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Dünya
Interesting Engineering 29.09.2023 06:51

CIA'e yapay zeka güncellemesi: ChatGPT benzeri araç kullanacak

Interesting Engineering'in ulaştığı bir rapora göre, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), OpenAI'nin ChatGPT'sine benzeyen kendi yapay zeka destekli aracını kullanmaya hazırlanıyor.

CIA'e yapay zeka güncellemesi: ChatGPT benzeri araç kullanacak
[Fotograf: Reuters]

Yapay zeka aracı, analistlerin açık kaynak istihbaratına daha etkili bir şekilde erişmesini sağlayacak ve inceledikleri bilgilerin kaynağını belirleme konusunda benzersiz bir yetenek sunacak.

Ayrıca, aracın içine yerleştirilmiş bir sohbet özelliği, yapay zeka sistemiyle hızlı iletişim ve etkileşime olanak tanıyarak istihbaratın yayılmasını hızlandıracak.

CIA'in Açık Kaynak Girişimi bölümünün yöneticisi Randy Nixon, "Gazete ve radyodan, televizyona ve internete geçtik ve bu böyle devam ediyor. Şimdi işi bir sonraki aşamaya taşıyabilir ve makinelerle sohbet etmeye, size yanıtlar sağlayacak sorular sormaya başlayabilirsiniz" dedi.

Yapay zeka ile olan bu dinamik etkileşim, analistlerin çalışma biçiminde devrim yaratmayı vaat ediyor. 

Bu yapay zeka aracının geliştirilmesi önemli bir ileriye doğru atılımı temsil etse de veri koruma ve gizlilik konusunda endişeler ortaya çıkıyor.

CIA'in, toplanan verilerin internet sızıntılarına karşı nasıl korunacağına ilişkin spesifik ayrıntıları henüz açıklamaması dikkat çekici.


 

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