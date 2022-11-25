Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma 08:01Son Güncelleme: Kaynak: CBC News
Ford, yangın riski nedeniyle 634 binden fazla aracı geri çağırıyor
[Fotograf: Reuters]
Ford Motor Co. dünya çapında 634 binden fazla SUV'u, çatlamış bir yakıt enjektörünün sıcak bir motora yakıt dökebileceği veya buhar sızdırıp yangına neden olabileceği riski nedeniyle geri çağırıyor.
Geri çağırma, 2020'den 2023'e kadar olan yılların Bronco Sport ve Escape SUV modellerini kapsıyor.
Hepsi 1.5 litrelik üç silindirli motorlara sahip.
Otomobil üreticisi perşembe günü yaptığı açıklamada, yangınların nadir olduğunu ve genllikle motor kapalıykan meydana gelmediğini söyledi.
Araç sahiplerine sürmeyi bırakma tavsiyesi verilmedi.
Ancak Ford, üçü yakındaki yapıları da ateşe veren dahil, 20 yangın raporu aldığını söyledi.
Şirket ayrıca, motorlar kapatıldıktan beş dakikadan kısa bir süre sonra fark edilen dört yangın iddiası olduğunu söyledi.
Etiketler: Otomotiv
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