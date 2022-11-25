Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma 07:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin'e ait gemiler Doğu Çin Denizi'nde Japon kara sularına girdi
Çin'e ait sahil güvenlik gemilerinin Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları'nın etrafında Japonya kara sularına girdiği bildirildi.
Okinawa eyaletinin Naha ilçesindeki 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahı'na göre, Çin'e ait 2 sahil güvenlik gemisi Japon ulusal kara sularını ihlal etti.
Ulusal kara sularının kapsadığı bölgede seyreden gemiler yerel saatle 02.40'ta Minamikojima etrafında Japon balıkçı gemilerine yaklaşmaya çalıştı.
Çin gemilerine bölgeyi terk etmeleri uyarısında bulunan Japon Sahil Güvenlik unsurlarının, balıkçı gemilerinin emniyetini sağladığı bildirildi.
Tartışmalı adalar
Doğu Çin Denizi'nde, Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.
Mülkiyeti Japonya'da olan, Çin'in ise hak iddia ettiği, üzerinde kimsenin yaşamadığı adacıklar, uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.
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