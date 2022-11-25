Odessa Belediye Meclisi perşembe günü resmi Telegram kanalında, "Yürütme komitesi üyeleri, anıtın sökülmesi ve Odessa Kurucularına devredilmesine ilişkin karar taslağını destekledi" mesajını yayınladı.

Girişim şimdi 30 Kasım'da şehir milletvekilleri tarafından oylanacak ve ardından anıt Ekaterininskaya Meydanı'ndan, "İmparatorluk ve Sovyet geçmişi parkı"na taşınabilecek.

Odessa Belediye Başkanı Gennady Trukhanov, halk oylamasının Odessa sakinlerinin çoğunluğunun şu anda Rusya'nın zulmünün bir sembolü olarak görülen anıtın yıkılmasından yana olduğunu göstermesinin ardından planı bizzat desteklediğini söyledi.

Ankete şehrin yaklaşık bir milyonluk nüfusundan sadece 8 bin kadarı katıldı.

Geçtiğimiz aylarda aktivistler, heykelin başına kırmızı başlık geçirmiş, eline ise idam halatı yerleştirmişti.