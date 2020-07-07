Rusya'nın doğusundaki Vladivostok şehri açıkları. Görüntüde ilk planda deniz ortasına demirleyen bir gemi görülüyor. Ancak dikkatli bakıldığında, geminin uç kısmında bir karartının olduğu fark ediliyor.

Kamera karartıya doğru odaklandıkça, bunun bir fok balığı olduğu anlaşılıyor. Dalgalı denizden çıkarak, yüzüstü yatan bir fok balığı. Görüntüyü kayda alan kişinin, halinden oldukça memnun görünen hayvana seslendiği duyuluyor. Ancak fok balığının istifini bozmadan istirahatine devam etmesi ile görüntü sona eriyor.

Sevimli hayvanın kaydedildiği video sosyal medyada paylaşıldı. Kısa sürede popüler oldu.