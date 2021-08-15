Fly Dubai şirketinden yapılan açıklamada, "Kabil'e seferler geçici olarak askıya alınmıştır. Durumu takip ediyoruz ve ilgili makamların talimatlarına uygun olarak planlarımızı yeniden gözden geçireceğiz" ifadeleri yer aldı.

Dubai-Kabil seferini yapan uçağın Kabil'deki Hamid Karazai Havaalanı'na inmek üzereyken havalimanının kapanması sebebiyle geri dönüş yaptığı ve uçağın Dubai'ye ulaştığı kaydedildi.