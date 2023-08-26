Açık 26.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Independent 26.08.2023 09:56

Florida'da vahşi maymun alarmı

ABD'nin Florida eyaletindeki Orange City'de vahşi maymunların görülmesi üzerine kent sakinlerine bu canlılardan uzak durma uyarısı yapıldı.

Florida'da vahşi maymun alarmı
[Florida'daki Orange City'de görüntülenen vahşi maymun (Orange City Polis Teşkilatı/Facebook)]

Orange City Polis Teşkilatı, maymun görüldüğüne dair çok sayıda ihbar alındığını açıkladı. Teşkilat, bölge sakinlerinden hayvanlarla karşılaşmaları halinde daha fazla yardım için Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu'na (FWC) haber vermelerini istedi.

Polis teşkilatı, hayvanlardan birinin vahşi bir Hint şebeği olduğunun tespit edildiğini duyurdu.

'Maymunlar Cehennemi' gerçek mi oluyor?
'Maymunlar Cehennemi' gerçek mi oluyor?

FWC'nin uyarısındaysa, "Şebekler beslendiklerinde saldırganlaşabilir ve vahşi hayvanları beslemek insanları yaban hayatına yakınlaştırır. Ayrıca primatlar, insanlara bulaşabilecek bir dizi hastalık taşır" dendi.

FWC'ye göre Hint şebekleri, 1970'lerde Florida Keys'e getirilmiş ancak 20 yıl sonra "kırmızı mangrovları yok ederek büyük bitki örtüsü kaybına ve kıyı şeridi erozyonuna yol açmaları" sebebiyle bölgeden uzaklaştırılmışlardı.

Türün çekirdek popülasyonu Florida'da Silver Nehri yakınlarında bulunuyor.

"Hayvanın yerini henüz tespit edemedik"

Orange City Polis Teşkilatı'ndan Teğmen Sherif El-Shami, Daytona Beach News-Journal'a yaptığı açıklamada "Bu vakalar bir hafta kadar önce başladı ancak hayvanın yerini henüz tespit edemedik" dedi.

"Hayvanı beslemeyin. Sevmeyin"

Teğmen, "Kent sakinlerinin dikkat etmesini istediğimiz en büyük mesaj, bunun çok tehlikeli olabileceğidir. Hayvanı beslemeyin. Sevmeyin. Bu, hayvanat bahçesinde gördüğünüz türden bir hayvan değil" dedi.

El-Shami, "Her görülme ihbarı farklı yerden geliyor" dedi.

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
Kolombiya'da eski FARC muhalifleri 6 bini aşkın köylünün giriş ve çıkışlarına engel oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:23
Rusya: Kiev'in İHA ile saldırı girişimi engellendi
10:11
Ordu'da iki minibüsün çarpıştı: 20 yaralı
10:07
Hafızlık yarışması bölge birincisi Zeynep Arslanboğa'ya ödül
10:26
Kamu Denetçiliği Kurumundan "katılım payı" kararı
09:48
Denizli’de hurdaların toplandığı alanda yangın
10:07
Kamu Toplu Sözleşmesi'nde gözler hakem heyetinde
Menderes kurudu, yüzlerce balık ölmeye başladı
Menderes kurudu, yüzlerce balık ölmeye başladı
FOTO FOKUS
Yakın Rotalar: İnebolu
Yakın Rotalar: İnebolu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ