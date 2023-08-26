Florida'da vahşi maymun alarmı

Orange City Polis Teşkilatı, maymun görüldüğüne dair çok sayıda ihbar alındığını açıkladı. Teşkilat, bölge sakinlerinden hayvanlarla karşılaşmaları halinde daha fazla yardım için Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu'na (FWC) haber vermelerini istedi.

Polis teşkilatı, hayvanlardan birinin vahşi bir Hint şebeği olduğunun tespit edildiğini duyurdu.

FWC'nin uyarısındaysa, "Şebekler beslendiklerinde saldırganlaşabilir ve vahşi hayvanları beslemek insanları yaban hayatına yakınlaştırır. Ayrıca primatlar, insanlara bulaşabilecek bir dizi hastalık taşır" dendi.

FWC'ye göre Hint şebekleri, 1970'lerde Florida Keys'e getirilmiş ancak 20 yıl sonra "kırmızı mangrovları yok ederek büyük bitki örtüsü kaybına ve kıyı şeridi erozyonuna yol açmaları" sebebiyle bölgeden uzaklaştırılmışlardı.

Türün çekirdek popülasyonu Florida'da Silver Nehri yakınlarında bulunuyor.

"Hayvanın yerini henüz tespit edemedik"

Orange City Polis Teşkilatı'ndan Teğmen Sherif El-Shami, Daytona Beach News-Journal'a yaptığı açıklamada "Bu vakalar bir hafta kadar önce başladı ancak hayvanın yerini henüz tespit edemedik" dedi.

"Hayvanı beslemeyin. Sevmeyin"

Teğmen, "Kent sakinlerinin dikkat etmesini istediğimiz en büyük mesaj, bunun çok tehlikeli olabileceğidir. Hayvanı beslemeyin. Sevmeyin. Bu, hayvanat bahçesinde gördüğünüz türden bir hayvan değil" dedi.

El-Shami, "Her görülme ihbarı farklı yerden geliyor" dedi.