Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde teröristlere yönelik yaptığı en kritik harekatlardan biri Fırat Kalkanı. 24 Ağustos 2016'da başlayan harekat, 29 Mart 2017'de, yani bundan tam 4 yıl önce sona erdi. DEAŞ'a büyük darbe vuruldu, PKK/YPG'nin planları boşa çıkarıldı. Bugün bölgede huzur ve güven ortamı hakim. Oluşturulan kurumlar, açılan hastane ve okullar sayesinde 1 milyon 600 bin Suriyeli de evlerine dönmüş durumda.

Harekat 24 Ağustos 2016'da başladı

Parçalanmış hayatlar, harabeye dönmüş kentler. Suriye'nin kuzeyi terör örgütü DEAŞ'ın zulmü altındaydı. PKK/YPG'li teröristler de DEAŞ'la mücadele bahanesiyle bölgeye yaklaşıyordu. Türkiye, bölgeyi terörden temizlemeye kararlıydı. 24 Ağustos 2016'da Fırat Kalkanı Harekatı başladı.

Harekat ile teröristlerin Sacur Nehri'nin kuzeyine geçişi engellendi

Fırat Kalkanı Harekatı, terör örgütü DEAŞ'a karşı Cerablus'tan başladı, ancak bu harekat PKK/YPG terör örgütünün de bölgeyi işgal hayallerini suya düşürdü. Çünkü DEAŞ'la mücadele bahanesiyle, ABD'nin hava desteğiyle Cerablus'a ilerleyen YPG/PKK terör örgütünün bu harekatla Sacur Nehri'nin kuzeyine geçmesi engellendi.

218 gün içinde 2 bin 55 kilometrekare alana yayılmış yerleşim yerleri terörden temizlendi. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu askerleri 3 binden fazla DEAŞ'lı ile 700'ün üzerinde ise PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Harekat 29 Mart 2017'de tamamlandı.

Hayat normale döndü

Amaç sivillerin bölgeye dönmesiydi. Peş peşe adımlar atıldı. Terör örgütlerinden temizlenen Fırat Kalkanı Bölgesi'nde bugüne kadar Türkiye, sivillerin ihtiyaç duyduğu tüm kamu kurumlarını oluşturdu. Adliyeden emniyete, tarımdan nüfusa, PTT şubalerinden müftülüklere kadar oluşturulan bu kurumlarda sadece bölge halkı istihdam edildi.

Türkiye; Çobanbey, Azez, El Bab, Mare ve Cerablus'ta 750 yatak kapasiteli 5 hastane kurdu.

Eğitim de en önemli başlıklardan biri. 684 okulda 192 bin 569 öğrenci ders başı yaptı. Cerablus, El Bab, Azez ve çobanbey’de meslek yüksekokulu ve üniversite kuruldu. şu anda 1300 öğrenci üniversite eğitimi alıyor.

Terörden temizlenen ilçe ve belde merkezlerinin idaresi bugün artık yerel meclislerde. Bölgedeki güvenliği ise Türkiye’nin eğittiği 16 bin yerel polis sağlıyor.

Türkiye, terörün izlerini silmek için tarihi eserlere ve camilere de sahip çıktı. Çok sayıda yapı aslına uygun olarak restore edildi.

Fırat Kalkanı Harekatıyla sağlanan güven ve huzur ortamı bölgeye sivillerin dönüşünü hızlandırdı. Evlerine dönenlerin sayısı 1 milyon 600'i buldu.

Haber: Bülent Çulcuoğlu

Kamera: Eyyüp Burun

Kurgu: Ömer Özdoğan