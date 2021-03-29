Sivil toplum kuruluşları, İngiltere'nin en yüksek miktarda doz alımı yapan ülke olduğunu, fazla aşı dozlarının 100 milyonu aşabileceğini söylüyor.

Wellcome Trust'ın direktörü ve hükümetin Acil Durumlar için Bilimsel Danışma Grubu'nun bir üyesi olan Jeremy Farrar, "şimdi sınırlarımızın ötesinde düşünme zamanı. Tek bir ülke hala virüsle savaşırken dünya güvenli olmayacak” vurgusu yaptı.

Hükümetten açıklama geldi

Kültür Bakanı Oliver Dowden, İngiltere'nin şu anda aşı fazlasına sahip olmadığını, ancak fazlalık olması durumunda paylaşım yapılacağını söyledi.

400 milyon aşı dozu sipariş eden İngiliz hükümeti, aşı fazlasının çoğunu yoksul ülkelere bağışlayacağını açıkladı.

İlk aşıları Covax yoluyla alma olasılığı en yüksek olan düşük gelirli ülkeler arasında Afganistan, Haiti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Etiyopya ve Somali bulunuyor.

Kuzey İrlanda da aşı bekliyor

Bu arada, Kuzey İrlanda da enfeksiyonun yayılmasını durdurmak amacıyla İngiltere'nin İrlanda Cumhuriyeti'ne aşı dozları vereceği umudunu taşıyor. Bu konuda Boris Johnson’dan talepte bulunuldu.

Şimdiye kadar, 29 milyondan fazla İngiliz yetişkin ilk doz COVID-19 aşısını vurulmuş durumda.