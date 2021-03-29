Fransa'da yaklaşık 173 bin kişi AIDS'e neden olan HIV virüsü ile yaşıyor.

Dünyanın dört bir yanındaki araştırmacılar, HIV için bir aşı üzerinde çalışmalarını sürdürüyorlar.

COVID-19 pandemisi birçok hastalıkla mücadeleyi ikinci plana atsa da HIV ile mücadele konusunda yeni bir strateji hedefine neden oldu.

HIV ve COVID-19 araştırmacıları iş birliği yaptı.

Bu işbirliği özellikle Pfizer-BioNTech ve Moderna COVID-19 aşıları için kullanılan haberci RNA teknolojisi üzerine yeni çalışma yolları açtı.

Sağlık kuruluşu Sidaction başkanı Bruck-Landais "Bu teknoloji hiçbir zaman HIV için test edilmedi, ancak araştırmacılar bunu HIV'e uygulamak için birkaç aydır üzerinde çalışıyorlar" dedi.

Araştırmacılar şimdi koronavirüs mutasyonundan yola çıkarak HIV tedavisi için hücreleri optimize eden oldukça yenilikçi stratejiyi test ediyor.

Fransa'da AIDS ve Viral Hepatit Araştırma Ulusal Ajansı (ANRS) ve Paris-Est Créteil Üniversitesi tarafından oluşturulan Aşı Araştırma Enstitüsü tarafından üritelen aşı denemesine nisan ortasında başlanacak.

HIV de COVID-19 aşılarına ilham oldu

İki virüs yapıları itibariyle çok farklı. HIV büyük ölçüde mutasyona uğruyor.

Her viral döngüde, her çoğaldığında, en az 20 mutasyon üretiyor ve dünyada dolaşan en az dört farklı alt tipi var.

HIV için test edilen aşılar şimdiye kadar başarılı olamadı ancak COVID-19 aşıları rekor sürede bulundu.

HIV araştırmasının durumu, koronavirüs araştırmasına fayda sağladı.

HIV için test edilen ve işe yaramayan aşı stratejileri, AstraZeneca ve Johnson & Johnson tarafından kullanılan adenovirüs aşıs) dahil olmak üzere COVID-19 aşıları için kullanılıyor.

AIDS'e neden olan virüs, 1980'lerden bu yana dünya çapında 32 milyondan fazla insanın hayatına mal oldu.



