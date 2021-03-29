Çin Denizi’nde sular durulmuyor. Bölgedeki hareketlilik, bu ayın başlarında Whitsun Reef açıklarında 200'den fazla Çinli balıkçı teknesinin tespit edilmesinden sonra arttı.

Filipinler, teknelerin bölgeden çekilmesi için Pekin'e çok sayıda çağrı yaptı. Hava kuvvetleri Çin balıkçı tekneleri üzerinde sürekli devriye atıyor.

Filipinler bölgenin Çin tekneleri tarafından çevrelenmesinin topraklarına bir saldırı olarak tanımlıyor.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte de Manila'daki Çin büyükelçisine gemilerin varlığından duyduğu endişeyi dile getirdi.

Çin iddiaları reddediyor

Çin ise iddiaları redderek teknelerin yalnızca kötü hava koşullarından korunmaya çalıştığını açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya da dahil olmak üzere çok sayıda ülke bölgedeki yeniden gerginlikten duyduğu endişeyi dile getiriyor.

ABD ile Çin arasında yaşanan güç mücadelesi Asya-Pasifik’i son 10 yılda silahlanmaya en çok harcamanın yapıldığı jeopolitik bölgelerden biri haline getirdi.