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Dünya
AA 03.04.2024 19:50

Finlandiya'da okul saldırısının sebebi zorbalık

Finlandiya'nın Vantaa kentinde dün okulda düzenlenen ve bir öğrencinin hayatını kaybetmesine yol açan silahlı saldırının sebebinin "zorbalık" olduğu belirtildi.

Finlandiya'da okul saldırısının sebebi zorbalık
[Temsili Fotoğraf: Reuters]

YLE haber ajansına göre Finlandiya polisi, Viertola İlkokulunda düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, saldırıyı düzenleyen 12 yaşındaki şüphelinin sorgu sırasında okulda "zorbalığa" uğradığını belirttiği ve bu bilginin de ön soruşturmada teyit edildiği bildirildi.

Şüphelinin bu yılın başında Viertola İlkokuluna transfer edildiği kaydedilen açıklamada, ön soruşturmada şüphelinin okula gitmekte olan öğrencileri de silahla tehdit ettiğinin belirlendiği aktarıldı.

Açıklamada, saldırıya ilişkin soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Finlandiya'da okula silahlı saldırı
Finlandiya'da okula silahlı saldırı

Finlandiya polisi dün 800 öğrenci ve 90 personeli bulunan Vantaa'daki Viertola İlkokulunda silahlı saldırı düzenlendiğini bildirmiş, saldırıda 12 yaşındaki bir öğrencinin hayatını kaybettiğini, 2 öğrencinin ise ağır yaralandığını belirtmişti.

Polis, saldırıyı düzenlediğinden şüphelenilen 12 yaşında bir öğrencinin gözaltına alındığını aktarmıştı.

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