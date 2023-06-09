Finlandiya'da koalisyon görüşmeleri gelecek hafta tamamlanabilir

Finlandiya'da nisandaki seçimleri birinci sırada tamamlayarak hükümet kurma görevini üstlenen Ulusal Koalisyon Partisinin lideri Petteri Orpo, gazetecilere yaptığı açıklamada, koalisyon görüşmelerinde birtakım sorunlar olsa da çözüme sahip olduklarını kaydetti.

Sıkı bir çalışma yürütüldüğünü ve politika belgeleri hazırlandığını ifade eden Orpo, "Hala çözülmesi gereken bazı konular var. Bunların hepsinin çözülebileceğinden kesinlikle eminim. Önümüzdeki hafta sonuna kadar her şeyin hazır olmasını beklemek oldukça gerçekçi." değerlendirmesinde bulundu.

Nisanda düzenlenen seçimleri birinci sırada tamamlayarak hükümet kurma görevini üstlenen Orpo, Gerçek Finler Partisi, İsveç Halk Partisi ve Hristiyan Demokratlar Partisi ile koalisyon görüşmelerini sürdürüyor.