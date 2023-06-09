Çok Bulutlu 20.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.06.2023 18:20

COVID-19'un beyin hücreleriyle birleşebildiği kanıtlandı

Avusturalyalı bilim insanları, COVID-19 virüsünün beyin dokusuna adaptasyonla kronik sinir sistemi hastalıklarıyla sonuçlanacak nörobiyolojik belirtilere sebep olduğunu kanıtladı.

COVID-19'un beyin hücreleriyle birleşebildiği kanıtlandı
[Fotoğraf: Getty]

Avusturalya’da Queensland Üniversitesinden araştırmacılar, COVID-19 virüsünün beyindeki nöron ve glia hücrelerinin zarlarından füzyonla geçebildiğini kanıtladı.

Yapılan deneylerde, laboratuvar ortamında elde edilen fare ve insan beyin kültürleri yeşil floresan protein (GFP) ile işaretledikten sonra COVID-19 virüsü (SARS-CoV-2) ile enfekte edildi.

Virüsün nöron ve glia hücrelerinin zarlarından füzyonla geçebildiği ve hücreler arası bağlar kurduğu gözlemlendi.

"Üçüncü bir olasılığı kanıtladık. Bu da nöral füzyon." 

Araştırmacılardan Martinez-Marmol, literatürdeki genel kanının, bir virüs beyne girdiğinde ya hücre ölümü gerçekleşir ya da enfeksiyon gözlemlenebilir şeklinde iki olasılık olduğunu ifade ederek, "Ancak üçüncü bir olasılığı kanıtladık. Bu da nöral füzyon.” açıklamasında bulundu.

Araştırmacılar, COVID-19’un davranışını anlamanın, sinir sistemine saldıran HIV, kuduz, kızamık, Zika ve diğer virüslerin de nöropatolojisini ve işleyişini anlamada önemli bir adım olduğunu belirtiyor.

Araştırma "Science Advances" dergisinde yayımlandı.

ETİKETLER
Koronavirüs Araştırma Bilimsel Araştırma Avusturya
Sıradaki Haber
Putin: Ukrayna'nın karşı saldırısı başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:49
Minibüsle duvara çarpan ehliyetsiz alkollü sürücüye 22 bin TL ceza
19:15
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor: Tarih belli oldu
18:58
Türk gemisinde 'kaçak' krizi: İtalya'da müdahale edildi
18:46
Bakan Fidan Lavrov ile görüştü
18:45
Finlandiya'da koalisyon görüşmeleri gelecek hafta tamamlanabilir
18:30
NATO'dan Rusya'nın AKKA'dan çekilmesine kınama
Ordu'da sağanak nedeniyle Esenli Deresi taştı
Ordu'da sağanak nedeniyle Esenli Deresi taştı
FOTO FOKUS
Kakhovka Barajı'na saldırının sonucu ne olur?
Kakhovka Barajı'na saldırının sonucu ne olur?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ