Haber Giriş: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 17:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Finlandiya'da ilk maymun çiçeği virüsü vakası tespit edildi
[Fotoğraf:Arşiv]
Yle televizyonunun haberine göre, HUS hastanesindeki erkek bir hastada maymun çiçeği virüsü tespit edildi.
Sağlık görevlileri, hastanın yakın zamanda gerçekleştirdiği Avrupa seyahati sırasında enfekte olduğunu tahmin ediyor.
Yüksek ateş ve ciltte döküntüler görülen hastanın evde gözetim altında tutulduğu belirtildi.
Etiketler: Finlandiya Maymun Çiçeği
Son Haberler
- 19:09
- 18:56
- 18:56
- 18:46
- 19:09
Sıradaki Haber
Johnson koronavirüs kurallarını ihlal ettiği için bir kez daha özür diledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz