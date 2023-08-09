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Dünya
AA 09.08.2023 11:00

Finlandiya ve Norveç'ten Yandex'e 'kişisel veri' yasağı

Finlandiya ve Norveç, Rus teknoloji grubu Yandex ve Hollanda merkezli ortağı Ridetech International'ın, Yandex'in Yango araç çağırma uygulamasının müşterilerine ait kişisel verileri Rusya'ya aktarmasını yasakladı.

Finlandiya ve Norveç'ten Yandex'e 'kişisel veri' yasağı
[Fotograf: AFP]

Finlandiya ve Norveç'in veri koruma ve düzenleme kurumlarından yapılan açıklamada, kişisel verilerin gizliliğine vurgu yapıldı.

Finlandiya'da bulunan düzenleyici kurumdan yapılan açıklamada, "Finlandiya otoritesi Rusya Federasyonu Federal Güvenlik Servisi'nin taksi operasyonlarında işlenen verileri alma hakkına sahip olacağı ve eylül başında Rusya'da yürürlüğe girecek bir yasal reformdan haberdar olmuştur." ifadesi kullanıldı.

Norveç Veri Koruma Kurumu da "Norveç'teki kişisel verilerin Yango'dan Rusya'ya aktarıldığı bilgisini aldık. Rus yetkililer Yango aracılığıyla Norveç vatandaşlarının hareketlerini potansiyel olarak izleyebilecekleri için gizlilik açısından ciddi bir risk söz konusudur." açıklaması yaptı.

Kurum Başkanı Tobias Judin, "Nereye ve ne zaman seyahat ettiğimiz özel hayatımız hakkında çok şey söyleyebilir. Örneğin, bu bilgiler toplumda önemli roller üstlenen kişileri izlemek, şantaj yapmak ya da itibarsızlaştırmak için kullanılabilir." değerlendirmesini yaptı.

"Yango kullanıcıları için geçerli değil"

Yango tarafından yapılan duyuruda ise Rusya'daki yasal düzenlemelerin Yango'nun uluslararası araç çağırma uygulamasıyla ilgili olmadığı belirtilerek, "Bu yasalar Rusya dışında yolculuk yapan ve uygulamayı kullanan Yango kullanıcıları için geçerli değildir. Bu durum 1 Eylül'den sonra da değişmeyecektir." ifadelerine yer verildi.

Finlandiya ve Norveç de dahil olmak üzere 14 ülkede faaliyet gösteren Yango araç çağırma hizmeti, genellikle "Rusya'nın Google'ı" olarak adlandırılan Yandex tarafından sunulan birçok hizmetten biri olarak dikkati çekiyor.

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