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Spor
AA 09.08.2023 10:50

Khabib Nurmagomedov'dan Musk'ın koçluk talebine ret

Rus karma dövüş sanatları sporcusu Khabib Nurmagomedov, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk’ın, Meta Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg ile yapacakları "kafes dövüşü” öncesi eğitim talebini reddetti.

Khabib Nurmagomedov'dan Musk'ın koçluk talebine ret
[Fotograf: AFP]

Eski adı Twitter olan X sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk, Meta Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg ile yapacağı kafes dövüşü öncesinde eğitim vermesi için Khabib Nurmagomedov’dan koçluk talep etti.

Sporcu Nurmagomedov, Musk’ın talebini reddetmesinin nedeninin "prensip meselesi" olduğunu belirtti.

Kaynaklar, Nurmagomedov’ın spor ve koçluk kariyerini tamamladığını ve Musk için kararından geri dönmeyeceğini kaydetti.

Musk, Zuckerberg'e "Threads" adı verilen "Twitter alternatifi, metin tabanlı bir platform kuracağı" yönündeki haberlerin ardından dövüş için meydan okumuş, Zuckerberg de 22 Haziran'da yaptığı sosyal medyadaki paylaşımında, "kafes dövüşü" teklifini kabul ettiğini duyurmuştu.

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