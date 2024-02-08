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Dünya
AA 08.02.2024 22:14

Finlandiya, Rusya sınırının yaklaşık 2 ay daha kapalı kalacağını bildirdi

Finlandiya, "düzensiz göçmen akışına" karşı Rusya ile sınırını kapatma kararını 14 Nisan'a kadar uzattığını duyurdu.

Finlandiya, Rusya sınırının yaklaşık 2 ay daha kapalı kalacağını bildirdi

Finlandiya İçişleri Bakanı Mari Rantanen, başkent Helsinki'de düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Rusya'dan gelen "göçün" Finlandiya'nın ulusal güvenliği ve kamu düzeni için "ciddi tehdit" oluşturduğunu söyleyen Rantanen, Moskova'nın göçmenleri Finlandiya sınırına doğru yönlendiren "hibrit operasyonu"nu durdurduğuna dair işaret görmediklerini ifade etti.

Rantanen, bu nedenle Rusya ile sınırı kapatma kararının 14 Nisan'a kadar uzatıldığını belirtti.

Ne olmuştu?

Helsinki'nin Moskova'nın "hibrit operasyonu" olarak nitelendirdiği sığınmacılar nedeniyle iki ülke arasında haftalar süren gerginliğin ardından Finlandiya, 28 Kasım 2023'te Rusya ile tüm sınırını geçici kapattığını duyurmuştu.

Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, ülkenin Rusya ile doğu sınırında bulunan Vaalimaa ve Niirala'daki iki kontrol noktasını 14 Aralık 2023'ten itibaren yeniden açacağını bildirmişti.

Sınır noktaları 15 Aralık'ta kısa süreliğine açılsa da yetkililerin çok sayıda göçmenin ülkeye girdiğini bildirmesi üzerine Helsinki yönetimi, aynı gün yerel saatle 20.00'de bu noktaların 14 Ocak'a kadar tekrar kapatılacağını açıklamıştı.

Orpo, 11 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Rusya ile sınırın kapatılması kararının 1 ay daha uzatılacağını kaydetmişti.

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