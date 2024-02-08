Berlin’de Fruit Logistica Fuarı’na 75 Türk firma katıldı

Taze meyve endüstrisi ve küresel pazara doğrudan erişim için bir platform sunan Fruit Logistica ticaret fuarı Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenleniyor.

Fuarda Sektörün her alanında ihtiyaç duyulan hizmet alanlarını sunmak ve ana gelişim trendlerini göstermek için 90 ülkeden katılımcı bulunuyor.

Sektörde yapılan son yeniliklerin paylaşıldığı, ürünlerin ve hizmetlerin tanıtıldığı Fruit Logistica Berlin, 4 ana ürün grubuna ayrılıyor: taze ürünler, teknik sistemler, lojistik ve hizmetler.

Türkiye 75 firmayla temsil ediliyor.

Fuarda bulunan Türk firmalarının stantlarını ziyaret eden Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, “Bu sene yeniden bu fuarda firmalarımızı Berlin’de görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Yaş meyve sebze, bunlarla üretilen meyve suları, diğer sanayi ürünleri ve aynı zamanda ambalaj, bunları altyapı ve lojistiğiyle ilgili birçok firmamız burada” dedi.

Fruit Logistica Berlin fuarı 9 Şubat Perşembe gününe kadar ziyaretçilerine kapılarını açıyor.