Çok Bulutlu 10.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.02.2024 21:49

UNRWA: Gazze'de kıtlık yaşanmaması için daha fazla gıda tedarikine ihtiyaç var

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze'de kıtlığın önlenmesi için daha fazla gıda tedarikine ihtiyaç olduğunu belirtti.

UNRWA: Gazze'de kıtlık yaşanmaması için daha fazla gıda tedarikine ihtiyaç var
[Fotograf: Reuters]

UNRWA İletişim Direktörü Juliette Touma'nın, Katar merkezli Al Jazeera Televizyonuna yaptığı açıklama, ajansın X sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Touma, "Gazze'de kıtlığın önlenmesi için daha fazla gıda malzemesine ihtiyaç olduğunu" ifade etti.

UNRWA'nın, uluslararası finansmanın yeniden başlamaması durumunda birkaç hafta içinde çalışmalarının duracağını kaydeden Touma, "UNRWA yoksa gıda tedariki de yardım konvoyları da yok" diye konuştu.

UNRWA'nın işlevi ve İsrail'in iddiaları

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim ve barınak gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans, 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

UNRWA, yaklaşık 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli yetkililerin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, İzlanda, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Norveç, İrlanda ve İspanya ise UNRWA'ya desteklerini sürdüreceklerini duyurmuştu.

ETİKETLER
Gazze Birleşmiş Milletler Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
BM Genel Sekreteri Guterres: Uluslararası Adalet Divanının kararlarına tüm üyeler uymak zorunda
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:37
Cevdet Yılmaz: Deprem bölgesi için 1 trilyon 28 milyar lira tahsis ettik
22:17
Husiler: ABD ile İngiltere Hudeyde'yi birkaç saat içinde 2'nci kez vurdu
22:15
Finlandiya, Rusya sınırının yaklaşık 2 ay daha kapalı kalacağını bildirdi
22:18
ABD: İsrail'in Refah'a yönelik askeri operasyonu bir felaket olur
22:17
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kuzey Makedonya Adalet Bakanı Lloga'yı kabul etti
22:01
Berlin’de Fruit Logistica Fuarı’na 75 Türk firma katıldı
İsrail saldırıları nedeniyle okullara sığınan Filistinli aileler, kısıtlı imkanlarla yaşamını sürdürüyor
İsrail saldırıları nedeniyle okullara sığınan Filistinli aileler, kısıtlı imkanlarla yaşamını sürdürüyor
FOTO FOKUS
Tayland'da bir fil, sahibini ezerek öldürdü
Tayland'da bir fil, sahibini ezerek öldürdü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ