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Dünya
AA 26.03.2024 16:56

Finlandiya, İsrail'in Batı Şeria'da Filistin'e ait 8 bin dönüm araziye el koyma kararını kınadı

Finlandiya, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi bölgesinde bulunan 8 bin dönüm araziye el koyma kararını kınadı.

Finlandiya, İsrail'in Batı Şeria'da Filistin'e ait 8 bin dönüm araziye el koyma kararını kınadı
[Fotograf: AA]

Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında 800 hektardan fazla araziye el koymasını kınıyoruz. Bu durum, sadece uluslararası hukuka değil aynı zamanda gerilimi azaltmaya yönelik uluslararası çabalara aykırı." ifadelerine yer verildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail hükümetinin, Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi bölgesindeki 8 bin dönüm araziye "devlet arazisi olduğu" iddiasıyla el koyduğu bildirilmişti.

El konulan arazinin, yasa dışı Yahudi yerleşim yerleri inşası için kullanılabileceği ifade edilmişti.

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