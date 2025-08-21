Açık 23ºC Ankara
Dünya
AA 21.08.2025 22:17

Finlandiya, İsrail Büyükelçisini bakanlığa çağırdı

Finlandiya, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalini genişletecek "E1 Projesi"ne onay kararı nedeniyle İsrail'in Helsinki Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Finlandiya, İsrail Büyükelçisini bakanlığa çağırdı

Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

Açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, İsrail Yüksek Planlama Komitesi'nin Kudüs'ün doğusundaki E1 bölgesinde yerleşim inşaatı planlarını onaylama ve Gazze'yi ele geçirme planlarına ilişkin derin endişelerini dile getirmek için Büyükelçiyi çağırdı." ifadesine yer verildi.

Finlandiya, paylaşımda ayrıca uluslararası hukuka uygun olarak Gazze'ye insani yardımların engellenmeden ulaştırılması çağrısında bulundu.

Filistin'deki işgali genişletecek "E1 Projesi"

Tarihsel olarak Doğu Kudüs'ün bir parçası olan ancak Ayrım Duvarı'nın (Utanç Duvarı) Batı Şeria kısmında kalan Filistin mahallesi Azeriye'nin yakınına inşa edilmiş "Ma'ale Adumim" yerleşimini, Batı Kudüs'e giden yola bağlamak için "E1 Projesi" başlatılmıştı.

Bu kapsamda, bölgeye 4 binden fazla yasa dışı konut ve oteller inşa etmek için 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedilmişti.

"E1 Projesi" ile Doğu Kudüs'ün Batı Şeria'daki Filistin topraklarının bağlantısının kesilmesi ve izole edilmesi amaçlanıyor.

ETİKETLER
Finlandiya İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
OKUMA LİSTESİ