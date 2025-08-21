Finlandiya, İsrail Büyükelçisini bakanlığa çağırdı

Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

Açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, İsrail Yüksek Planlama Komitesi'nin Kudüs'ün doğusundaki E1 bölgesinde yerleşim inşaatı planlarını onaylama ve Gazze'yi ele geçirme planlarına ilişkin derin endişelerini dile getirmek için Büyükelçiyi çağırdı." ifadesine yer verildi.

Finlandiya, paylaşımda ayrıca uluslararası hukuka uygun olarak Gazze'ye insani yardımların engellenmeden ulaştırılması çağrısında bulundu.

Filistin'deki işgali genişletecek "E1 Projesi"

Tarihsel olarak Doğu Kudüs'ün bir parçası olan ancak Ayrım Duvarı'nın (Utanç Duvarı) Batı Şeria kısmında kalan Filistin mahallesi Azeriye'nin yakınına inşa edilmiş "Ma'ale Adumim" yerleşimini, Batı Kudüs'e giden yola bağlamak için "E1 Projesi" başlatılmıştı.

Bu kapsamda, bölgeye 4 binden fazla yasa dışı konut ve oteller inşa etmek için 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedilmişti.

"E1 Projesi" ile Doğu Kudüs'ün Batı Şeria'daki Filistin topraklarının bağlantısının kesilmesi ve izole edilmesi amaçlanıyor.