Açık 25.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.08.2025 21:35

BM: İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de zorla yerinden edilenlerin sayısı 796 binin üzerine çıktı

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail’in artan saldırıları nedeniyle Gazze’de zorla yerinden edilenlerin sayısının, geçen hafta gerçekleşen 17 bine yakın yeni göç ile birlikte 796 binin üzerine çıktığını duyurdu.

BM: İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de zorla yerinden edilenlerin sayısı 796 binin üzerine çıktı

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Daniela Gross, günlük basın toplantısında konuştu.

Gazze’de İsrail’in saldırıları nedeniyle zorla yerinden edilmelerin arttığını belirten Gross, 12-20 Ağustos arasında Gazze Şeridi genelinde 17 bine yakın yeni yerinden edilme hareketinin kaydedildiğini söyledi.

Gross, “Bu son rakam, mart ortasında ateşkesin sona ermesinden bu yana kaydedilen toplam yerinden edilme sayısını 796 binin üzerine çıkarıyor.” dedi.

Zorla yerinden edilmelerin yüzde 95'inin Gazze kentinde gerçekleştiğine işaret eden Gross, İsrail'in saldırılarına karşı insanların kentin doğu bölgelerinden kaçarak güneye ve batıya göç ettiğini belirtti.

Gross, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) yetkililerinin Gazze kenti ve çevresindeki bölgelere yönelik aralıksız İsrail bombardımanın siviller için yıkıcı sonuçlar doğurduğu ve çok sayıda sivil kaybın bulunduğu konusunda uyardığını da aktardı.

UNOCHA'nın 8 Ağustos'tan bu yana 50'den fazla konutun vurulduğu ve en az 87 Filistinlinin hayatını kaybettiği bilgisini verdiğini söyleyen Gross, İsrail’in ayrıca Filistinli sivil acil ekiplerinin yardım çağrılarına ulaşımını engellediğini belirtti.

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler İsrail Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
İsrail, "Gideon'un Savaş Arabaları" planıyla 9 bin Filistinliyi öldürdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:08
Bakan Yumaklı: Fındıktaki zirai don kaynaklı zarar için 2,3 milyar lira tazminat ödenecek
20:26
İsrail, "Gideon'un Savaş Arabaları" planıyla 9 bin Filistinliyi öldürdü
20:01
Soykırımcı Netanyahu: Hamas ateşkes anlaşmasını kabul etse bile Gazze'yi işgal edeceğiz
19:51
İletişim Başkanı Duran, Kamu Başdenetçisi Akarca ile bir araya geldi
19:41
New York Temyiz Mahkemesi, Trump'ın 500 milyon dolarlık "dolandırıcılık" cezasını iptal etti
19:16
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özel'e tepki
Pakistan'da havai fişek deposunda çıkan yangında 12 kişi yaralandı
Pakistan'da havai fişek deposunda çıkan yangında 12 kişi yaralandı
FOTO FOKUS
Kırmızı bültenle aranan 3 kişi Türkiye'ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan 3 kişi Türkiye'ye getirildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ