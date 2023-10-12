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Dünya
AA 12.10.2023 15:05

Filistinli yetkiliden uyarı: Gazze Şeridi toplu mezarlığa dönüşebilir

Gazze Şeridi'ndeki Hamas'a bağlı hükümetin Basın Ofisi Başkanı Selame Maruf, İsrail'in abluka ve saldırıları altındaki Gazze'de yardım çağrılarına cevabın gecikmesi durumunda, bölgenin "toplu mezarlığa" dönüşebileceği uyarısında bulundu.

Filistinli yetkiliden uyarı: Gazze Şeridi toplu mezarlığa dönüşebilir

Maruf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gazze Şeridi insani durum açısından tehlikeli bir viraja girdi. Elektrik ve su tedariklerinin tamamen durmasının ardından bölgedeki hizmetler ve yaşam şartları ciddi şekilde kötüleşmekte." dedi.

İsrail'in "yerleşim bölgelerini tamamen ortadan kaldırmaya ve yüz binlerce insanı zorla evlerinden etmeye ve evlerini başlarına yıkarak tüm aileleri yok etmeye" çalıştığını söyleyen Maruf, "Saldırılar, kitlesel katliamlara ve morgların kaldıramayacağı kadar çok sayıda şehit verilmesine, hastanelerdeki tüm yatak, ameliyathane ve yoğun bakım odalarının dolduracak sayıda yaralanmalara yol açtı. Bu, Gazze'yi soykırım ve katliamlara maruz kalan bir felaket bölgesi haline getiriyor" ifadelerini kullandı.

Yardım çağrısına verilecek cevapların gecikmemesini isteyen Maruf, "Yardım çağrılarına verilecek cevapların gecikmesi, Gazze'yi saldırılar, yıkım, açlık ve içilebilir su sıkıntısı ya da bulaşıcı hastalıkların yayılması nedeniyle ölümlerin yaşandığı toplu bir mezarlığa dönüşecektir." diye konuştu.

Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle de İsrail bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'nde sağlık sisteminin çökebileceği uyarısında bulunarak acil destek talep etmişti.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1354 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 49 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 31 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 180 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

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