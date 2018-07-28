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Filistinli yaşlı adam Yahudi yerleşimcilerin saldırısına uğradı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bir grup Yahudi yerleşimci, Filistinli yaşlı bir adamı darbetti.

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Filistinli yaşlı adam Yahudi yerleşimcilerin saldırısına uğradı

61 yaşındaki Filistinli Raşid et-Temimi Batı Şeria El Halil'de Yahudi bir grubun saldırısına uğradı. 

Temimi, bir grup Yahudi yerleşimcinin kentin Eski Şehir bölgesi sakinlerine taşlarla saldırdığını, tehditler savurduklarını söyledi.

Yahudi yerleşimcilerin kendisine de taş attıklarını ve darbettiklerini ifade eden yaşlı adam, ambulansla El Halil Devlet Hastanesi'ne nakledildiğini belirtti. Temimi, Yahudi yerleşimcilerin bölge sakinlerine saldırmayı alışkanlık haline getirdiğini, İsrail polisinin ise olaylara müdahale etmediğini ifade etti.

El Halil kentindeki Eski Şehir bölgesinde 600 Yahudi yerleşimcinin ikamet ettiği, bin 500 askerin ise güvenliklerini sağladığı belirtiliyor.

İsrail ile Filistin arasında 1997'de yapılan anlaşma ile El Halil kenti, H1 ve H2 olmak üzere iki kısma ayrılmıştı. Kentin yüzde 80'i tümüyle Filistin yönetiminin kontrolüne, yüzde 20'lik bölümü ise güvenlik bakımından İsrail'e, idari olarak ise Filistin'e bağlanmıştı.

Kaynak: AA

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