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Dünya
AA 07.12.2023 23:04

Filistinli STK'lar: İsrail Ofer Hapishanesindeki Gazzeli esirlere karşı korkunç suçlar işliyor

Filistinli sivil toplum örgütleri (STK), İsrail makamlarının, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden getirilerek Ramallah'ın batısındaki Ofer Hapishanesinde tutulan Filistinli esirlere karşı korkunç suçlar işlediğini duyurdu.

Filistinli STK'lar: İsrail Ofer Hapishanesindeki Gazzeli esirlere karşı korkunç suçlar işliyor

Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Esir İşleri Heyeti ile Damir İnsan Hakları Kurumu, Ofer Hapishanesinden yakın zamanda salıverilen ve Gazzeli esirlerin tutulduğu bölümlere yakın bölümlerde bulunanların tanıklıklarına dayanarak ortak yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik kapsamlı saldırılarının başlamasından bu yana alıkonulan Filistinlilerin maruz kaldığı "zorla kaybetme" vakalarına işaret edilen açıklamada, tanıklıkların Gazzeli esirler aleyhinde korkunç suçlar işlendiğini teyit ettiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in onların sayıları, akıbetleri, tutuldukları yerler ya da sağlık durumlarına ilişkin herhangi bir veriyi açıklamayı reddetmesinin yanı sıra Gazzeli esirlere karşı saha infazları gerçekleştirdiğine dair endişelerin önemli ölçüde arttığı kaydedildi.

Ofer Hapishanesinden alınan verilere göre, 23 ve 25 numaraları bölümlerde en az 320 esirin tutulduğu ifade edildi.

Serbest bırakılanların ifadelerine göre ise gardiyanların, Gazzeli esirlere karşı "yemek vermeden önce havlamaları yahut İsrail'e özgü şarkıları yüksek sesle söylemelerini istemek gibi" korkunç suçlar işlediği; uygulanan eziyet ve kötü muamele nedeniyle günün her saatinde çığlık seslerinin net şekilde duyulabildiği kaydedildi.

Gazzeli esirlerin, direnişçiler, 7 Ekim'de alıkonulan siviller ve karadan işgal sırasında Gazze'de alıkonulan siviller olmak üzere üç kısma ayrıldığını, buna ek olarak farklı bölgelerde alıkonulan binlerce işçinin de bunlar arasında yer aldığı aktarıldı.

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