ABD, geçici ateşkes sonrası Gazze'de silahsız İHA uçuşlarına yeniden başladı

Pentagon sözcüsü Lisa Lawrence, Gazze üzerinde ABD İHA'larının uçuşa başlayıp başlamadığıyla ilgili bir soru üzerine yazılı açıklama yaptı.

Lawrence, "ABD, rehine kurtarma çabalarını desteklemek amacıyla Gazze üzerinde silahsız İHA uçuşlarına yeniden başladı. Rehineleri kurtarma çabaları üzerinde çalışan ortağımız İsrail'e destek olmak için tavsiye ve yardım sağlamaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Pentagon, 3 Kasım'dan itibaren, Gazze'de rehinelerin serbest bırakılması çalışmaları kapsamında keşif amaçlı İHA uçuşları yaptığını belirtmiş, geçen ay sonunda İsrail ile Hamas arasında çatışmalara verilen geçici ateşkes sürecinde ise bu uçuşları askıya aldığını açıklamıştı.