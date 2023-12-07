Parçalı Bulutlu 9.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 07.12.2023 22:47

ABD, geçici ateşkes sonrası Gazze'de silahsız İHA uçuşlarına yeniden başladı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD'nin, İsrail ile Hamas arasında çatışmalara verilen geçici ateşkes sırasında askıya alınan Gazze Şeridi üzerindeki silahsız keşif amaçlı insansız hava aracı (İHA) uçuşlarına yeniden başladığını duyurdu.

ABD, geçici ateşkes sonrası Gazze'de silahsız İHA uçuşlarına yeniden başladı
[Temsili Fotoğraf: Reuters Arşiv]

Pentagon sözcüsü Lisa Lawrence, Gazze üzerinde ABD İHA'larının uçuşa başlayıp başlamadığıyla ilgili bir soru üzerine yazılı açıklama yaptı.

Lawrence, "ABD, rehine kurtarma çabalarını desteklemek amacıyla Gazze üzerinde silahsız İHA uçuşlarına yeniden başladı. Rehineleri kurtarma çabaları üzerinde çalışan ortağımız İsrail'e destek olmak için tavsiye ve yardım sağlamaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Pentagon, 3 Kasım'dan itibaren, Gazze'de rehinelerin serbest bırakılması çalışmaları kapsamında keşif amaçlı İHA uçuşları yaptığını belirtmiş, geçen ay sonunda İsrail ile Hamas arasında çatışmalara verilen geçici ateşkes sürecinde ise bu uçuşları askıya aldığını açıklamıştı.

ETİKETLER
ABD Filistin - İsrail Çatışması Gazze İsrail
Sıradaki Haber
BM: Genel Sekreter Guterres yetkisinin sonuna kadar görevine devam edecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:38
Sakarya'da bir evde ısıtıcı devrildi: Mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı
23:30
Bakan Göktaş: Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye diyerek yola koyulduk
23:23
Hamas: Gazze Şeridi'nin kuzeyinde susuzluk hakim
23:16
ABD'de yüzlerce Yahudi kuruluş temsilcisinden Biden'a Gazze'de ateşkes çağrısı
23:13
Katar'dan "İsrail'in Kudüs'ün kutsallarına yönelik saldırılarını durduracak" uluslararası eylem çağrısı
23:12
DSÖ: Gazze'deki El Avde Hastanesi'nin abluka altına alınması son derece endişe verici
İşte Türkiye'nin AB tescili alan coğrafi değerleri
İşte Türkiye'nin AB tescili alan coğrafi değerleri
FOTO FOKUS
İsrail'in Gazze'ye saldırılarından kaçan yüzlerce Filistinli, Mısır sınırı yakınlarına sığındı
İsrail'in Gazze'ye saldırılarından kaçan yüzlerce Filistinli, Mısır sınırı yakınlarına sığındı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ