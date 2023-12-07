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Dünya
AA 07.12.2023 22:38

Eski ABD Başkanı Trump, hakkındaki dolandırıcılık davasını "cadı avına" benzetti

Eski ABD Başkanı Donald Trump, New York'taki mahkemede, dolandırıcılık suçlamasıyla yargılandığı davayla ilgili, "Bu bir cadı avı ve son derece yozlaşmış bir dava" dedi.

Eski ABD Başkanı Trump, hakkındaki dolandırıcılık davasını "cadı avına" benzetti
[Fotograf: AFP]

New York'taki mahkeme salonu girişinde gazetecilere konuşan Trump, "Bu bir cadı avı ve son derece yozlaşmış bir dava. Hiç kimse bu ülkede daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadı." ifadelerine yer verdi.

Söz konusu durumun "çok ciddi" olduğunu belirten Trump, Yargıç Arthur Engoron'un "Temyiz Dairesi'nde kazanılan zaferi" kabul etmeyi reddetmesini eleştirdi.

Trump ayrıca, kendi sosyal medya platformu, Truth Social'da, "Sahtekar bir yargıç ve yarasalarla cadı avına gidiyorum. Bu dava daha başlamadan aleyhime karara bağlandı." diye yazdı.

New York Başsavcısı Letitia James'in açtığı dava, Trump'ı ve bazı yöneticilerini, Trump Tower'ın çatı katı ve Florida'da ikamet ettiği Mar-a-Lago malikanesi gibi önemli varlıkların mali değerlerini olduğundan yüksek göstererek bankaları ve sigorta şirketlerini yanıltmakla suçluyor.

James, bu dava kapsamında 300 milyon dolardan fazla ceza ödemesini istediği Trump ve diğer sanıkların aynı zamanda New York'ta iş yapmasının da yasaklanmasını talep ediyor.

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