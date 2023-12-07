BM: Genel Sekreter Guterres yetkisinin sonuna kadar görevine devam edecek

Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Guterres'in Gazze'deki duruma ilişkin BM Şartı'nın 99. maddesini işlettikten sonra çok sayıda telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini aktaran Dujarric, görüşmeler arasında Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Mısır, ABD, Suudi Arabistan ve İngiltere dışişleri bakanlarının olduğunu kaydetti.

Dujarric, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'ın Guterres'in görev dönemini "dünya barışı için tehdit" olarak nitelendirmesinin sorulması üzerine, "Katılmıyoruz desem şaşırır mısınız?" ifadelerini kullandı.

Guterres'in, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'la sıklıkla görüştüğünü, diğer taraftan BM ve İsrailli yetkililer arasında görüşmelerin günlük düzeyde profesyonel bir şekilde sürdürüldüğünü belirten Dujarric, görüşmelerde her zaman anlaşma sağlanmadığına da işaret etti.

Dujarric, İsrail'in BM Daimi Temsilcisi'nin Guterres'in istifa etmesi talebini yinelemesi hakkında ise "Genel Sekreter yarın ve görevinin sonuna kadar işine devam edecektir" açıklamasında bulundu.

"Gördüğümüz görüntüler çok rahatsız edici"

Gazze'de bir grup gazetecinin gözaltına alınması, bu süreçte soyularak bekletilmeleri ve nerede olduklarının bilinmemesine ilişkin de Dujarric, "Gördüğümüz görüntüler çok rahatsız edici. Herkes en temel insan onuru hakkına sahiptir. İnsanların maruz bırakıldığı muamele çok çok endişe verici." diye konuştu.

Dujarric, çatışma takip eden gazetecilerin karşılaştığı tehditlerin altını çizmeye devam edeceklerini, Gazze'de birçok gazetecinin hayatıyla bedel ödediğini belirterek, söz konusu kişilerin de yerleri ve gözaltına alınma sebeplerinin acilen açıklanması gerektiğini vurguladı.