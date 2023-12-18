Açık 2.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.12.2023 21:25

Filistinli kurumlar, İsrail'in Gazze'de alıkoyduğu esirlerin akıbetlerinin açıklanmasını istiyor

Filistinli esir ve insan hakları alanında faaliyet gösteren kurumlar, İsrail'den, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de alıkoyduğu esirlerin akıbetini açıklamasını istedi.

Filistinli kurumlar, İsrail'in Gazze'de alıkoyduğu esirlerin akıbetlerinin açıklanmasını istiyor
[Fotograf: AA]

İsrail'deki Haaretz gazetesinin, Gazze'de alıkonulan çok sayıda Filistinlinin, Birüsseba yakınlarındaki bir gözaltı merkezinde öldüğünü yazmasının ardından, Filistinli kurumlardan açıklama geldi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, savaşın üzerinden 73 gün geçmesine rağmen İsrail'in Gazze'de alıkonulan kişilere yönelik zorla kaybetme suçunu işlemeye devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "İsrail'in, alıkoyduğu ve akıbetini açıklamadığı Filistinli esirlere karşı daha fazla suç işlemek hedefiyle onlarla irtibatı kesip, zorla kaybetmeye çalıştığı" vurgulandı.

İsrail güçlerinin, kara harekatı sırasında yüzlerce kişiyi insanlık onuruna aykırı şekilde alıkoyduğuna dikkat çekilen açıklamada, bunun uluslararası hukukun açık bir ihlali ve suç olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Birleşmiş Milletler (BM) ve tüm uluslararası kuruluşlara, İsrail'e alıkoyduğu Filistinli esirlerin akıbetlerini açıklaması ve bu kişileri zorla kaybetmeye son vermesi için baskı uygulamaları çağrısında bulunuldu.

Haaretz gazetesi, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de alıkonulan yüzlerce kişinin haftalarca Birüsseba yakınlarındaki bir gözaltı merkezinde tutulduğunu ve bunlardan bazılarının burada öldüğünü duyurmuştu. Haberde kaç kişinin, ne zaman öldüğüne dair ise detay verilmemişti.

ETİKETLER
İsrail Gazze Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
Irak'ta yerel seçimlerde oy verme işlemi sona erdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:28
BM: Gazze'de ihtiyaçları karşılayacak yardımları sağlamak için koşullar uygun değil
22:01
İsrail, Gazze'deki çatışmalarda 2 askerinin daha öldürüldüğünü duyurdu
21:50
Atina'da polis, itfaiye ve sahil güvenlik personelinden "tehlikeli meslek" eylemi
22:21
Artvin'de heyelan: Yamaçtan düşen kayalar aracı hurdaya çevirdi
21:48
Filistin direnişi, Gazze'deki İsrail güçlerine ağır darbeler indiriyor
21:37
AB'den Rusya'ya yeni yaptırımlar
Erdoğan, Türkiye-Macaristan Kültür Yılı Açılış Programı'na katıldı
Erdoğan, Türkiye-Macaristan Kültür Yılı Açılış Programı'na katıldı
FOTO FOKUS
Artvin'de heyelan: Yamaçtan düşen kayalar aracı hurdaya çevirdi
Artvin'de heyelan: Yamaçtan düşen kayalar aracı hurdaya çevirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ