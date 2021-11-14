İsrail ablukası altındaki Gazze'de yaşayan Luey Dahduh, yaklaşık 3 yıl önce Gazze Şeridi’nin güneyindeki topraklara ektiği tarçın elmasının ürünlerini alıyor.

Dahduh, yetiştirilmesi özel ilgi isteyen ve nadir meyvelerden olan tarçın elmasının ilk ürünlerini yerel pazarda tüketiciye ulaştırmaya başladı.

Graviola adıyla da tanınan tarçın elması, uzmanlar tarafından oldukça faydalı bulunan tropik meyvelerden biri.

Filistinli genç, bakımı dikkat ve zahmet isteyen tropik meyveyi ailesiyle birlikte yetiştirerek kazanç sağlamaya çalışıyor.

Yüksek maliyet

Dahduh, bölgesindeki birçok çiftçinin bu meyvenin ekiminden uzak durduğunu, bunun sebebinin de başarı elde etme ihtimalinin zayıflığı ve yetiştirilmesinin de külfetli olmasından kaynaklandığını söylüyor.

Fidelerinin pahalı olduğunu ve yıl boyunca büyük özen gösterilmesi gerektiğini belirten Dahduh, ihtimalin az dahi olsa başarılı olması durumunda ürün azlığından dolayı gelirinin düşeceğini söyledi.

Dahduh, tarçın elmasının bol suya ihtiyaç duyduğunu ve topraklı bir zeminde yetişmesi gerektiğini vurguladı.

Elle aşılama

Tarçın elmasının yetiştirilmesindeki zorluklara dikkati çeken Dahduh, aşılama işinin elle yapılması gerektiğini bunun da zorluğu iki kat artırdığını belirterek şunları söyledi:

"Çiçekleri elle aşılanıyor, hacmi küçük olduğu için haşerelerin içine sızma imkanı bulmamasını sağlıyorum."

Dahduh, aşılama mevsimi geldiğinde, elindeki küçük bir fırçayla dişisinden aldığı tohumları erkek çiçeklere bizzat kendi eliyle yerleştirdiğini anlattı.

Hasat değişebiliyor

Dahduh, 3 yıl önce ekimine başladığı bitkinin verdiği ürünlerin seneden seneye değişim gösterdiğini belirterek, "Bu sene iyi geçti. Ağaçlar büyüklük ve sayısına göre beklediğimizden fazla meyve verdi." dedi.

Ürünün artmasının, pazarda fiyatın düşmesi ve daha çok alıcı bulması sonucunu doğurduğunu ifade eden Dahduh, meyvenin tatlılarda kullanıldığını veya doğrudan tüketildiğini söyledi.

Filistinli genç, Gazze pazarında bir kilo tarçın elmasının sezon başında yaklaşık 6 dolara alıcı bulduğunu sezon sonuna doğru 3 dolara kadar düştüğünü ifade etti.

Ürün yetiştiriciliğinde İsrail ile rekabet yaşanıyor

Tarçın elması yetiştiriciliğinde en önemli rekabeti İsrail ile yaşadıklarına dikkati çeken Dahduh, Tarım Bakanlığının belirli zamanlarda İsrail'den ürün girişine izin verdiğini söyledi.

Dahduh, pazarda daha ucuza satılan İsrail'den gelen ürünlerin satışlarda zarara yol açtığını vurguladı.

Filistinli yetkililere çağrıda bulunan Dahduh, yerel ürünlerin bulunması durumunda İsrail'den ürün ithalatının engellenmesini istedi.