Haber Giriş: 14 Kasım 2021 Pazar 10:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'nin Michigan eyaletinde uçak düştü: 4 ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
ABD'nin Michigan eyaletinde, Beaver Adası'nda küçük bir uçağın düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
Michigan Gölü'nde bulunan Beaver Adasına bir banliyö uçağı düştü.
Düşen uçaktaki 5 kişiden 4'ü hayatını kaybetti.
ABD Federal Havacılık İdaresi, çift motorlu uçağın, Charlevoix kasabasından kalktığı belirtti.
ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu tarafından yürütülecek soruşturmada, kazanın nedeninin araştırılacağı aktarıldı.
Etiketler: ABD Uçak Kazası
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