Somali'de çiftçileri öldüren Afrika Birliği askerlerine hapis cezası
Somali'de, Afrika Birliği Somali Misyonu bünyesinde görev yaptığı sırada 7 çiftçiyi öldüren 3 barış gücü askerine, 39'ar yıl hapis cezası verildi.
Somali'nin Aşağı Şabel bölgesinde 7 çiftçiyi öldüren askerlerin, Uganda vatandaşı olduğu açıklandı.
Öldürülen çiftçilerin ailelerinin de katıldığı davada, 3 Ugandalı askere 39'ar yıl hapis cezası verildi.
Söz konusu dava, Somali'nin başkenti Mogadişu'da ekim ayından beri devam ediyordu.
Somali'de son zamanlarda yerel halk ile AMISOM askerleri arasında gerginlikler yaşanıyor.
Somali Hükümeti, 4 Kasım'da, Afrika Birliği Komisyonu Özel Temsilci Yardımcısı Simon Mulongo'yu istenmeyen kişi ilan etmişti.
Somali Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Mulongo'nun, AMISOM'un yetki alanı ve Somali'nin güvenlik stratejisiyle bağdaşmayan faaliyetlerde bulunduğu belirtilmişti.
Terör örgütü Eş-Şebab'a karşı mücadele veren AMISOM güçleri, 2007'den bu yana Somali'de görev yapıyor.
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