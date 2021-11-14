Haber Giriş: 14 Kasım 2021 Pazar 09:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kosova'da halk, yerel seçimlerin 2'nci turu için sandık başında
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kosova'da halk 21 belediye başkanını belirlemek üzere yerel seçimlerin 2'nci turunda oy kullanmaya başladı.
Seçmenler, yerel saatle 07.00'den itibaren sandık başına gitti.
İkinci turda 1 milyon 260 bin 571 seçmen, kurulan 1638 sandıkta yerel saatle 19.00'a kadar oy kullanabilecek.
İlk turda 17 belediye, başkanını seçti. Bu turda ise partilerin belediye başkan adayları başkent Priştine dahil 21 belediye için yarışıyor.
Kosova'da 38 belediye başkanının ve belediye meclis üyelerinin belirlenmesi için yerel seçimlerin ilk turu, 17 Ekim'de yapılmıştı.
Etiketler: Kosova
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