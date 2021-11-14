Bulgaristan'da seçmenler, hem cumhurbaşkanını belirlemek hem de erken genel seçin için sandık başında.

Seçimde 23 aday cumhurbaşkanı, 23 aday da cumhurbaşkanı yardımcısı olabilmek için yarışıyor.

Erken genel seçim için ise 25 siyasi parti ve koalisyon, 5 bin 16 aday gösterdi.

Cumhurbaşkanı seçiminde ilk kez üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi'nden Türk asıllı bir aday yarışıyor.

Türkiye'de 58 merkezde sandık kuruldu

Hak ve Özgürlükler Partisi lideri Mustafa Karadayı cumhurbaşkanı adayı olarak seçime giriyor.

Çok sayıda çifte vatandaşlığa sahip Bulgaristan göçmeni Türkiye'de 58 merkezde oy kullanabiliyor.

İkinci tur 21 Kasım'da

Mevcut Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar partisinin adayı Anastas Gercikov'un oyların çoğunu paylaşması bekleniyor.

İki adayın 21 Kasım'daki ikinci turda karşı karşıya gelmesi tahmin ediliyor.

Anketler, Hak ve Özgürlükler Partisi lideri Mustafa Karadayı'nın oyların yaklaşık yüzde 10'unu alması öngörülüyor.

Anketlere göre, parlamentoya girmek için gereken yüzde 4 barajını sadece 6 siyasi parti geçebilecek.

Ülkedeki ırkçı ve aşırı milliyetçi güçlerin ise barajın altında kalması bekleniyor.