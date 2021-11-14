Haber Giriş: 14 Kasım 2021 Pazar 10:42Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Endonezya'da petrol rafinerisinde yangın
Endonezya'nın Cilacap kentindeki Pertamina petrol rafinerisinde çıkan yangın kameraya yansıdı.
Yangın, dün 19.20 sularında tesisin yakıt depolama ünitesinde çıktı.
Pertamina CEO'su Nick Widyawati, tesisteki 228 tanktan birinde çıkan yangının herhangi bir kapanmaya neden olmadığını dolayısıyla üretimi etkilemediğini belirtti.
Sebebi henüz belirlenemeyen yangının tamamen söndürüldüğü aktarıldı.
Pertamina'nın internet sitesindeki bilgiye göre, söz konusu rafineri, Endonezya'nın yakıt talebinin yaklaşık yüzde 34'ünü karşılıyor.
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