Haber Giriş: 14 Kasım 2021 Pazar 11:28Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
FBI'a hacker saldırısı: Binlerce e-posta gönderdiler
[Temsili fotoğraf: Getty Images]
ABD Federal Soruşturma Bürosu'un e-posta sistemine sızan siber korsanların, "olası siber saldırı" uyarısı içeren binlerce e-posta gönderdiği bildirildi.
ABD Federal Soruşturma Bürosu'ndan (FBI) yapılan açıklamaya göre, elektronik postalar, "@ic.fbi.gov" ile biten resmi hesaplardan gönderildi.
Olayın ardından e-posta sistemi hızlı biçimde kapatıldı.
Spamhaus Project adlı tehdit izleme organizasyonu, hackerlar tarafından gönderildiği öne sürülen bir e-posta örneğini Twitter hesabından paylaştı.
Sistemin tehdit altında olduğu vurgulanan e-posta'nın İç Güvenlik Bakanlığı imzasıyla gönderildiği görüldü.
Bloomberg News, olayın cumartesi günü yaşandığını bildirdi.
Etiketler: ABD Siber Saldırı Siber Suçlar
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