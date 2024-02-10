Filistinli gazetecilerden Gazze'de aç bırakılan halk için dünyaya yardım çağrısı

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyine yönelik saldırılarını karadan ve havadan aralıksız sürdürürken, Filistinli gazeteciler, Cibaliya Mülteci Kampı'nda yaptıkları eylemle uluslararası toplumdan yardım istedi.

Gazeteciler, Gazze'nin kuzeyinde aç bırakılan halk için bölgeye insani yardımların ulaştırılması taleplerini dile getirdi.

Filistinli gazeteci İslam Bedir, eylemde yaptığı konuşmada, "Dünya üzerinde daha önce görülmemiş, çocuklar, hastalar dahil toplumun tüm kesimlerine kadar uzanan açlığa karşı yardım çağrısında bulunuyoruz. Gazze'nin kuzeyindeki Filistinliler soykırım ve aç bırakma politikasına maruz kalıyor." dedi.

Bedir, piyasada un gibi temel gıda maddelerinin dahi bulunmadığını, İsrail'in ise yardımların girişine izin vermediğini ve kuzey bölgelere gittikçe kötüleşen bir abluka uyguladığını söyledi.

Dünyanın gözü önünde uygulanan bu aç bırakma politikasından uluslararası toplumun sorumlu olduğunu belirten Bedir, "Gazze'nin kuzeyine yardım girdiğine dair haberler yalan. Buraya hiçbir yardım ulaşmıyor." diye konuştu.

"Yarım milyondan fazla Filistinli aç, susuz bırakılıyor"

Filistinli Gazeteciler Sendikası Başkanı İmad Zakkut da eylem sırasında AA muhabirine, "Gazze'nin kuzeyinde yarım milyondan fazla Filistinli aç, susuz bırakılıyor. Bu İsrail'in güneye gitme tehditlerine karşılık vermeyenlere toplu cezalandırma politikasıdır." dedi.

Uluslararası toplum ve tüm kesimlere Gazze'nin kuzeyindeki halkın içinde bulunduğu duruma karşı sorumluluk üstlenme çağrısı yapan Zakkut, bölgedeki insanların hayatta kalabilmeleri için insani yardımların girişinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Sosyal medyada da gazeteciler, "Gazze'nin kuzeyi açlıktan kıvranıyor" hashtagi ile kampanya başlattı.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden dün yapılan açıklamada, İsrail ordusunun yardımların girişini engelleyerek açlığa mahkum ettiği Gazze Şeridi'nin kuzeyinde halkın yemek zorunda kaldığı hayvan yemlerinin bile tükendiği belirtilmişti.

Açıklamada, uluslararası topluma hitaben, "Yiyecek, un, pirinç, tahıl ve bölge sakinlerinin yediği hayvan yemlerinin bile tükenmesinin ardından Gazze'nin kuzeyinde açlığın tırmanmasından tamamen ABD, İsrail işgali ve uluslararası toplumu sorumlu tutuyoruz." ifadesine yer verilmişti.

Açıklamada, "Açlık ve etkileri silinene kadar Gazze Şeridi'nin kuzeyine acil olarak günlük 1000 tırın ulaştırılmasını talep ediyoruz. Eğer bu yapılmazsa gerçek bir insani felaketle karşı karşıya kalacağız." denilmişti.

İsrail'in saldırılarının öncesinde günlük 600 yardım tırının geldiği 2,3 milyon nüfuslu Gazze'de, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yerinden edilmesine rağmen halihazırda ulaştırılan yardımlar ihtiyacın son derece az bir kısmını karşılıyor.

Yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı barınaklarda aşırı kalabalık, su, gıda ve ilaç eksikliği nedeniyle bulaşıcı hastalıklar hızla yayılırken, İsrail ordusunun insani yardım konvoylarını, çalışanlarını, hastaneleri ve sağlık ekiplerini hedef alması nedeniyle etkili sağlık hizmeti verilemiyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı Gazze Direktörü Thomas White, 5 Şubat'ta İsrail'in, Gazze Şeridi'nin kuzeyine gitmeyi bekleyen yardım konvoyunu vurduğunu belirtmişti.