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Dünya
AA 10.02.2024 21:45

Gazzeli anne acıkan bebeğini susturabilmek için ona hurma ezmesi veriyor

İsrail saldırılarının 4 aydır devam ettiği Gazze'deki insani kriz her geçen gün derinleşiyor. Savaş başladığında hamile olan ve savaş şartlarında doğum yapmak zorunda kalan binlerce anneden sadece biri olan Verda Ahmed Matar, acıkan bebeğini susturabilmek için ona hurma ezmesi veriyor.

İsrail saldırılarının 4 aydır devam ettiği Gazze'deki insani kriz her geçen gün derinleşiyor. Bölgede sürekli yaşanan bir çok kesintinin yanı sıra temiz su ve yiyeceğe erişim de artık çok güçleşmiş durumda.

Gazzeli anne Verda Ahmed Matar da savaş başladığında hamile olan ve savaş şartlarında doğum yapmak zorunda kalan binlerce anneden sadece biri.

"Gıda yok, süt yok, hepimiz aynı durumdayız" 

Gazzeli kadın savaş başladığında kaldıkları Cibaliye Mülteci Kampı'ndan daha güvenli bölgelere göç ettiklerini söyledi:

"Doğum yaptığım esnada şartlar çok kötüydü, İsrail güçleri bölgedeydi, gittiğim hastanede doğumhanede tek bir doktor çalışıyordu ve birçok hasta vardı. Doktor herkese yetişemiyordu. Hastanede bile çok kısa bir süre kalabildim, doğum yaptım 5-10 dakika sonra çıkmamı istediler. Çünkü çok sayıda hasta vardı. Eskiden bütün bir gün hastanede dinlenirdik, şimdi 15 dakika içerisinde doğum yapmış ve çıkmış oldum. Çünkü hastanede doğuma gelen onlarca kadın vardı."

"Şimdi gıda yetersizliği sorunu yaşıyoruz, yiyecekler çok fazla pahalı, sebzeler de öyle. Benim sütüm çok az, ben de oğluma böyle hurma ezmesi hazırladım susması için" diyen Gazzeli anne, "Gıda yok, süt yok, hepimiz aynı durumdayız, Gazze'de herkes yiyecek ve açlık sıkıntısı çekiyor." sözleriyle Gazze'deki insani krizi anlattı.

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Gazzeli anne acıkan bebeğini susturabilmek için ona hurma ezmesi veriyor
Gazzeli anne acıkan bebeğini susturabilmek için ona hurma ezmesi veriyor
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