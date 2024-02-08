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Dünya
AA 08.02.2024 20:35

Dünya Sağlık Örgütü: Gazze'de herkes aç, çoğu açlıktan ölüyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), "Gazze'de herkes aç, çoğu açlıktan ölüyor. Yeterli gıda olmazsa daha fazla insan hastalanacak ve ölecek" açıklamasında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü: Gazze'de herkes aç, çoğu açlıktan ölüyor
[Fotograf: AA]

DSÖ'nün X sosyal medya platformundan, Gazze'de yaşanan açlık ve hastalıklarla ilgili paylaşım yapıldı.

"Gazze'de herkes aç, çoğu açlıktan ölüyor" ifadesi kullanılan paylaşımda, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı uyarısında bulunuldu.

Paylaşımda, "Açlık, insanların hastalıklarla mücadele etme dirayetini zayıflatıyor. Yeterli gıda olmazsa daha fazla insan hastalanacak ve ölecek" ifadesi yer aldı.

Gazzelilerin çektiği çilenin sona ermesi gerektiği vurgulanan paylaşımda, "acil ateşkes" çağrısı yapıldı.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Gazze
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