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Dünya
AA 24.11.2023 14:53

Filistinli film yönetmeni Almughanni: Birçok sesin susturulduğunu biliyorum

Filistinli film yönetmeni Mohammed Almughanni, sanat dünyasındaki konumuna zarar gelmesinden korkan birçok kişinin, Filistin konusunda susturulduğunu söyledi.

Filistinli film yönetmeni Almughanni: Birçok sesin susturulduğunu biliyorum

Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması kapsamında 3 kısa filmi, "Filistin Filmleri Seçkisi" olarak İstanbul Sultanbeyli Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gösterilen Almughanni, Filistin için yüksek sesle konuşan tanınmış aktörler, yönetmenler ve sanatçılar olduğunu, onlara şükran duyduğunu dile getirdi.

Kariyerlerini, konumlarını ve nerede oynadıklarını önemseyen başka kişilerin de var olduğunu aktaran Almughanni, "Birçok sesin susturulduğunu biliyorum. Çoğunlukla yaşadıkları çelişki ise Batı dünyasından bahsediyorum, ifade özgürlüğü ve demokrasinin olduğu bir ülkede yaşadıklarını ve istediklerini söyleyebileceklerini iddia etmeleri. Ancak Filistin konusunda konuşmanın kendilerini etkileyebileceğini biliyorlar. Bu konu, pek çok insanın hakkında konuşmak istemediği bir tabu." dedi.

ABD'li oyuncu Susan Sarandon'ın yetenek ajansından uzaklaştırıldığını ve Meksikalı oyuncu Melissa Barrera'nın yer alacağı filmin kadrosundan çıkarıldığını hatırlatan Almughanni, "Pek çok insan bu konu hakkında konuşurken pek çok insan da konuşmaktan korkuyor ve sessiz kalmayı tercih ediyor." diye konuştu.

"Gazze bir şehir ve tüm dünya bir şehirle savaşıyor"

Almughanni, filmlerinde genellikle uzun yıllardır süren savaşın Filistinlilerin sosyal hayatını nasıl etkilediğini aktarmaya çalıştığını söyledi.

Gazze'de büyüyüp 17 yaşında Batı Şeria'ya daha sonra da Polonya'ya gittiğini aktaran Almughanni, akrabalarının yaşadığı bölgeye girmenin savaş öncesinde de son derece zor olduğunu kaydetti.

Almughanni, "Yanımızda duran büyük bir güç yoktu. Buna ihtiyacımız var çünkü biz küçük bir ulusuz. Bence ABD ve Batı ile birlikte dünyanın en güçlü ordularından biriyle savaşırken küçük bir ulus olarak bağımsızlığımızı kazanmamız çok zor. Tek başımıza kalmış gibiyiz. Gazze bir şehir ve tüm dünya bir şehirle savaşıyor." ifadelerini kullandı.

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