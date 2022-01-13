Filistinli küçük kız Cena Ahmed Osman, turnuvada 13 yaş altı grupta ülkesini daha ileri bir pozisyona taşımayı ve dünya şampiyonluğu kazanmayı umuyor.

Satranç öğrenmeye sekiz yaşında başlayan Cena, Filistin Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen turnuvalar ve diğer yerel yarışmalarda aldığı birinciliklerin yanı sıra 3 kez Filistin şampiyonu oldu. Filistinli küçük kızın dört yıl içerisinde kazandığı çok sayıda madalya ve kupa bulunuyor.

Cena'nın ailesi, imkanların kıtlığına rağmen kızlarının satranç için gerekli tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Küçük kız, Tunuslu antrenör Eymen bin Behham'dan çevrimiçi eğitim alıyor. Okulunda da başarılı olan Cena, satranç koçu olmayı hedefliyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde bulunan Mecdel Beni Fadıl bölgesinde yaşayan Cena, satrançta Arap dünyası ve dünya şampiyonu unvanını kazanmayı istediğini vurgulayarak, "hedefinin büyük olduğunu ve bunun için çaba gösterilmesi gerektiğini" söyledi.

Filistin'in adını dünyaya duyurmak istiyor

Aldığı madalya ve kupaların yanında duran Cena, "Bu ödüllerden daha büyük bir hedefim var; o da ülkemin adını tüm dünyada duyurmak" dedi.

İmkân ve ilgi eksikliği olduğuna işaret eden Cena, satrancı internette veya bazen de babası ile oynadığını anlattı:

"Bu oyunu babamdan öğrendim ve onunla oynamaya başladım. Yerel şampiyonluklar kazanmasına rağmen onu yendim. Bu oyun yoğunlaşma, sakinlik ve sabır istiyor. Bir saldırı planı yürütmek zekaya dayanır."

Cena, "Keşfedilmesi ve geliştirilmesi gereken yeteneklerimiz olduğunu düşünüyorum ve bunun için hiçbir eksiğimiz yok" dedi.

“Cena’dan dünya şampiyonasında şah-mat sözünü duymak istiyorum”

Cena'nın babası Ahmed Osman, kızının oyunu kazanacak yeteneğe ve sakinliğe sahip olduğunu söyledi.

Kendisi bir buçuk yıl kaldığı İsrail hapishanelerinde gözaltında tutulduğu sırada satranç oynamayı öğrenen Osman, "Bir gün Cena'dan dünya şampiyonasında şah-mat ifadesini duymayı çok istiyorum" diyor.

Kızının oyunu öğrendikten dört ay sonra ödüller toplamaya başladığına değinen Osman, Cena'nın Filistin Satranç Federasyonu tarafından Arap yarışmalarında Filistin'i temsil etmek üzere seçildiğini vurguladı.

Engellere rağmen kızının yanında

Kızının ilk Filistin şampiyonluğunu 2017'de kazandığına işaret eden Osman, 2017'de Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen bir turnuvada Arap dünyasında 7’nci, 2018'de Tunus'ta düzenlenen bir turnuvada Arap dünyasında 8’inci ve 2019'da Ürdün'de Arap dünyasında yedinci olduğunun altını çizdi.

Osman, İsrail'in koyduğu engellere rağmen Arap şampiyonalarında kızına eşlik ettiğini:

"İsrail hapishanelerindeki eski bir tutuklu olarak seyahatlerim sırasında tacize uğruyorum. Ülkeden ayrılırken ya da geri dönerken izin verilmeden önce yaklaşık yedi saat alıkonuluyorum. Buna rağmen Cena'nın Arap ya da uluslararası şampiyonalara katılmasında ısrarcıyım."