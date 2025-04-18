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Dünya
AA 18.04.2025 14:53

Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla başladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un girişimleriyle düzenlenen Filistin’i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla başladı.

Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla başladı

Kurtulmuş, İstanbul’daki Conrad Otel’de yapılan toplantıya katılan meclis başkanlarını tek tek karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın meclis başkanlarıyla çektirdiği aile fotoğrafının ardından toplantı başladı.

Toplantıda, Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Rawhi Fattouh, Katar Şura Meclisi Başkanı Hassan bin Abdulla Al Ghanim, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Federal Ulusal Konseyi Başkanı Saqr Ghobash, Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Serdar Ayaz Sadık, Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı Tan Sri Dato Johari bin Abdul, Endonezya Temsilciler Meclisi Başkanı Puan Maharani, Senegal Ulusal Meclisi Başkanı El Hadj Malick Ndiaye, Ürdün Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmad Safadi, Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmed Al Musalam, Cezayir Ulusal Meclis Başkan Vekili Hammad Ayoub, Azerbaycan Meclis Başkan Yardımcısı Ali Ahmadov ve Mısır Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı Ahmed Saad El Deen yer alıyor.

Meclis başkanları, gün boyu sürecek müzakerelerde katılımcılara hitap edecek ve mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapacak.

Türkiye'de düzenlenen uluslararası bir etkinlik olarak kayda geçecek Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu, bu ilk toplantısında yol haritasını belirleyecek.

Toplantı sonunda ise katılımcı ulusal parlamentoların ortak deklarasyonunun yayımlanması öngörülüyor.

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