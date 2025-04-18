Japonya'da vahşi hayvanların "acil durumlarda" vurulmasına izin veren yasa tasarısı kabul edildi

Kyodo News'e göre, söz konusu hayvanların yerleşim bölgelerine inmeleri durumunda belediyelerin avcılara ateş etme yetkisi vermesine imkan sunan yasa tasarısı Japonya parlamentosundan geçerek yasalaştı.

Yasa kapsamında bozayı, Asya kara ayısı ve yaban domuzları tehlikeli hayvanlar olarak tanımlanırken, ateşli silah kullanımına izin verilen "acil durum" şartları da belirlendi.

Bu kapsamda, vahşi hayvanların hızla yakalanmasının ateşli silah olmadan zor olması ve mermilerin insanlara isabet etme riskinin bulunmaması acil durum şartları olarak tespit edildi.

Belediye yetkililerinin, ateşli silah kullanıldığı durumlarda bölge sakinlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla trafik kısıtlaması getirebileceği veya tahliye emri verebileceği belirtilen yasada, kurşunlar nedeniyle binalarda meydana gelen hasarlarda yerel yönetimlerin tazminat ödemekle yükümlü olacağı ifade edildi.

Ülkedeki yaban hayatı yetkilileri, Mart 2023'ten sonraki 1 yıllık süre zarfında, ayı saldırıları sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 200 kişinin de yaralandığını bildirmişti.